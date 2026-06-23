Numărul de voturi pe care a reușit să îl strângă Adrian Veștea în Parlament. Liderul liberal care a făcut anunțul oficial

Guvernul propus de Adrian Veştea nu a reuşit să primească voturile necesare pentru învestire. Cabinetul său de miniștri a primit doar 189 de voturi „pentru”, deşi avea nevoie de minimum 233.

Potrivit anunţului oficial din plenul Parlamentului, făcut aproape de miezul nopții de luni spre marți, s-au înregistrat în total 212 voturi, dintre care 189 de voturi „pentru” şi 23 „împotrivă”.

Guvernul Veştea avea nevoie de 233 de voturi „pentru”.

„Nu este întrunită majoritatea cerută de Constituţie”, a fost anunţul din plenul Parlamentului, făcut de liberalul Vasile Blaga.

Principalele reacții și decizii privind Guvernul Veștea au fost LIVETEXT pe HotNews.

Votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului a fost secret cu bile.

Ce urmează

În aceste condiţii este aşteptată următoarea decizie a preşedintelui Nicuşor Dan.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, duminică după-amiază, după Congresul Extraordinar, că liberalii propun un acord politic încheiat pe şase luni între partidele politice, care să fie semnat inclusiv de PSD, pentru un guvern minoritar care să îşi asume răspunderea pe proiectele de reformă din PNRR ce nu au fost aprobate până în prezent, notează News.ro.

„Pentru a putea funcţiona acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic naţional în următoarele şase luni. Partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi la guvernare, vor asuma câteva condiţii de bază. Un astfel de pact naţional ar putea cuprinde următoarele aspecte. În primul rând, angajamentul oricărui guvern ca cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-şi asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de faţă, a explicat Ilie Bolojan.

El a precizat că viitorul guvern trebuie să păstreze echilibrele bugetare şi că indiferent ce guvern va fi se impune un comportament raţional, care să păstreze deficitul bugetar în limitele convenite deja.

„În condiţiile în care partidele ar semna un astfel de pact naţional, sunt două ipoteze de lucru. Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern. O altă posibilitate ar fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Am discutat cu liderii USR şi UDMR, există un acord de principiu pe care să-l propunem preşedintelui României”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că dacă ar fi votat un guvern minoritar PSD, atunci PNL nu ar depune moţiune de cenzură până la finalul anului sau dacă va fi guvern minoritar PNL-USR-UDMR atunci acordul ar trebui să prevadă că PSD nu va depune moţiune de cenzură.

„Aceste soluţii înseamnă că ar exista un guvern cu asumare transparentă, cu o susţinere explicită a unor grupuri parlamentare, care ar evita tensiunile politice pe care le avem în momentul de faţă. Un guvern care este format în actualele condiţii nu poate fi un guvern care să aibă un viitor în România în perioada următoare. Vom comunica această poziţie inclusiv domnului preşedinte”, a adăugat Ilie Bolojan.

Anunțul lui Grindeanu după votul din Parlament

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară, după votul Parlamentului de respingere a învestirii guvernului Adrian Veștea, că se așteaptă ca în următoarele zile președintele Nicușor Dan să cheme partidele la consultări la Palatul Cotroceni pentru a desemna un nou premier.

„Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care dorește binele, nu vreau să vorbesc la trecut. Un om care își dorește ca România să aibă ceea ce cred că își dorește orice om de bună credință, un guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. Sigur că sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliștii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor, este treaba românilor să-i judece pe fiecare dintre cei care în acest moment pun mai presus funcțiile lor personale decât binele românilor”, a declarat Grindeanu în fața presei, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat dacă va merge la consultări cu președintele Nicușor Dan, în contextul în care fostul secretar general al PSD, Paul Stănescu, îl vrea la Palatul Victoria.

„Dacă mă cheamă domnul președinte, o să merg. PSD, v-am spus de la început, nu fuge de o asemenea propunere. În PSD este democrație. Fiecare dintre membri, așa cum ați văzut, poate să emită părerile, dar într-un final PSD acționează ca o echipă, iar deciziile le luăm împreună. Dacă președintele ne va chema mâine, și eu cred că în zilele următoare, destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a răspuns președintele PSD.

Sorin Grindeanu a menționat că este evident „că ne aflăm cu un pas mai aproape de anticipate” după respingerea de către Parlament a guvernului lui Adrian Veștea.

Totodată, Grindeanu a subliniat că PSD nu va vota un guvern minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR.

„Dacă, urmare a consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda PSD acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului, dar vă mai spun o dată, PSD nu fuge de această responsabilitate. (…) Într-un final cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care, unii dintre ei, azi au lipsit, alții au ales să nu voteze, le va veni mintea din urmă să voteze un guvern, fiindcă România are nevoie de un guvern stabil. Nu are nevoia PSD, nu are nevoie Nicușor Dan, are nevoie România de un asemenea guvern. Eu vă spun că în scurt timp acest lucru ar trebui să se întâmple, într-o formulă care ar trebui să fie discutată zilele următoare și să se vină rapid în fața Parlamentului cu o nouă formulă”, a mai afirmat liderul PSD.