Lider PSD, atac virulent la Diana Buzoianu: „Domnișoara ministru s-a pus pe demolat terase pe litoral / În septembrie nu va mai fi”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a criticat duminică în termeni duri acţiunile de demolare a unor terase de pe litoral anunțate de ministra Mediului Diana Buzoianu (USR), acuzând-o că face circ „pentru secta buzoienilor și miruților”.

Atacul lui Daniel Zamfir vine după ce Diana Buzoianu a fost vineri în control pe plajele din România, unde a anunțat că 23 de terase vor fi demolate

„Deja se vede rezultatul acțiunilor de control din ultimele luni: dacă anul trecut au fost peste 100 de terase ilegale descoperite, anul acesta, chiar cu un număr de controale mult mai crescut, au fost identificate doar 23 de terase ilegale. Pentru cazurile ilegale au fost deja notificați operatorii să desființeze construcțiile care nu respectă legea în vigoare”, a anunțat ministra Mediului, pe pagina ei de Facebook.

Zamfir a susţinut că verificările trebuiau făcute înainte de începerea sezonului sau după încheierea acestuia.

„Într-un populism gretos, domnișoara ministru care nu se dă dusă, s-a pus pe demolat terase pe litoral, fix în mijocul sezonului. Nu putea să faca aceste controale înainte de începerea activității acestora? Nu, pentru că atunci nu era circul suficient”, a scris Daniel Zamfir, pe pagina sa de Facebook.

„E ca un vampir”

Acesta a mai susţinut că Diana Buzoianu „nu a construit nimic în viaţa ei”, fiind „doar o angajată a unui birou de avocatură”

„N-a plătit în viața ei salariul unui angajat. N-a avut în viața ei grija plății impozitelor și taxelor. N-a tremurat lună de lună, cum pățesc micii întreprinzatori că poate încasarile dintr-o luna nu sunt suficiente să acopere cheltuielile”, a mai scris Zamfir.

„Sunt convins că acum secta buzoienilor şi miruţilor vor sări ca sunt ilegale şi trebuiau demolate. Nu se putea face asta în septembrie? Nu, sigur că nu. Domnișoara Buzoianu e ca un vampir. Trăiește doar din „sânge pe pereți” și scandaluri. În septembrie nu va mai fi și trebuia circul pentru sectanții lor”, a încheiat liderul senatorilor PSD.