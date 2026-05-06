Lider PSD: „P-asta n-ați văzut-o venind!”

După ce PSD și AUR au reușit să demită guvernul Bolojan, deputatul PSD de Sibiu Bogdan Trif a avut o reacție mai puțin obișnuită.

„Votul moțiunii de cenzură de ieri nu a dărâmat doar un guvern, ci și mitul construit în jurul lui Ilie Bolojan. «Mesia Bolojan» nu a reușit să fie susținut de propriii adepți nici în Piața Victoriei, nici în Parlament. De ce? Pentru că boții nu există dincolo de ecrane și, cu siguranță, nu au drept de vot în legislativ”, a scris Bogdan Trif, pe Facebook.

Bogdan Trif și Simona Bucura-Oprescu/Foto: Bogdan Trif/Facebook

„Feliaseră deja România”

Acesta a făcut o trimitere la Klaus Iohannis și la una dintre replicile sale celebre.

„Moțiunea de cenzură care l-a trimis acasă pe premierul Ilie Bolojan a trecut cu un vot istoric în Parlament! Și de mână cu el, pe acoliții săi, care deja feliaseră Romania ca pe o pizza și se pregăteau, pe repede-înainte, să o vândă “la felie”. Dar, cum ar spune un «clasic» în viață – «ghinion»! Erau necesare 233 de voturi. Au fost 281! P-asta n-ați văzut-o venind! 281 dintre aleși au votat, astăzi, pentru români!”, mai scrie Trif pe pagina sa de Facebook.