Lider USR: „Mai bine mi-aș tăia mâna decât să îl votez pe Predoiu premier”. Senatorul acuză un „puci nereușit” în PNL

USR nu are ce „să facă” la guvernare fără un program de reforme foarte clare, a declarat miercuri senatorul USR Cristian Ghinea, care a susținut că, personal, și-ar „tăia mâna” decât să-l voteze premier pe Cătălin Predoiu.

„Poziția noastră este la fel de clară ca și până acum, Comitetul Politic a decis în unanimitate că vom colabora cu PNL în continuare, că trebuie să fim solidari cu premierul Bolojan și că refuzăm să negociem cu PSD în acest moment.

Singura modalitate de a colabora cu PSD ar fi să fie tot premierul Bolojan, să ne întoarcem la programul de guvernare, să vedem ce se poate face, dacă vrem să refacem această coaliție așa-zis proeuropeană, dar este foarte greu în contextul a ce s-a întâmplat ieri”, a afirmat Ghinea, la Parlament, citat de Agerpres.

Întrebat dacă și USR ia în calcul să intre în opoziție din acest moment, el a spus: „Concluzia logică asta este, în mod evident, adică fără un program de reforme foarte clare nu avem ce să facem la guvernare și cu acest PSD și turbat, pe de o parte, și care e pe cai mari după moțiune nu văd cum am face reforme la guvernare, iar participarea USR la o coaliție și un Guvern nereformist ar fi sinucidere politică”.

„Deci, eu, personal, prefer să mergem în opoziție decât să ne sinucidem politic pentru o asemenea guvernare”, a transmis parlamentarul.

„Nicușor Dan a fost nașul coaliției”

El a adăugat că i-ar aduce un reproș președintelui Nicușor Dan că nu a intervenit la timp în problemele din coaliția de guvernare.

„Nicușor Dan a fost nașul politic al acestei coaliții și, după ce a nășit-o, a fost complet dezinteresat în funcționarea ei. E mult prea târziu să intervină, ar fi trebuit să o facă mai devreme (…) au fost luni de zile în care PSD nu a vrut să îndeplinim programul de guvernare”, a explicat Cristian Ghinea.

În opinia sa, analiza lui Nicușor Dan potrivit căreia se urmărește formarea unei coaliții proeuropene este „falsă”, pentru că „PSD nu este un partid proeuropean”.

„Trebuie să avem alternative pentru o guvernare reformistă, că asta ar însemna o guvernare minoritară, că asta ar însemna o guvernare sprijinită de o parte dintre suveraniști, sunt fel de fel de alternative. Să facem o obsesie din a reface coaliția cu PSD cum propune Nicușor Dan este o idee foarte proastă”, a menționat senatorul USR.

Ghinea vorbește despre un puci în PNL

Pe de altă parte, el a susținut că în ședința de marți a conducerii PNL a fost „un puci nereușit”.

„Eu cred că ieri am asistat la un puci nereușit în PNL, pentru că, imediat după moțiunea de cenzură, domnul Predoiu a sărit repede la presă să se învârtă pe sine însuși ca premier.

În mod coordonat, mai mulți lideri, susținuți sau coordonați de Thuma din PNL, au ieșit pe Facebook, ceea ce în ședința liderilor PNL a provocat stupoare, nervi și a avut efecte contrare: s-au solidarizat cu Ilie Bolojan, asta este ce mi-au spus mai mulți lideri PNL azi. Adică a fost un puci coordonat și de Predoiu și care a eșuat.

Eu, personal, mi-aș tăia mâna decât să votez un premier Predoiu. Predoiu este cel mai uselist dintre miniștrii PNL actuali și care au participat la toate mizeriile făcute de Ciolacu și de Ciucă: aruncarea în aer a bugetului și legile justiției. Deci, dacă USR vrea să voteze un premier Predoiu fără mine, dar nu cred că USR ar face așa ceva, pentru că îi știu pe colegii mei și am încredere în ei, nu vom vota un premier Predoiu”, a completat Ghinea.

Conform acestuia, varianta unui Guvern tehnocrat s-a dovedit „un experiment eșuat”, deoarece tehnocrații nu fac reformă, ci doar oamenii politici.

Potrivit acestuia, PNL și USR se îndreaptă „inevitabil” spre o alianță în 2028. „Depinde de colegii din PNL dacă vor să facă parte din această alianță sau o să facem ceva cu domnul Bolojan separat. Pe termen mediu și lung, forțele reformiste din PNL și USR trebuie să colaboreze pentru că doar așa schimbăm România”, a susținut Ghinea.

El a mai menționat că USR ar dori și alegeri anticipate. „Și USR și PNL Bolojan cresc în sondaje pentru că oamenii și-au dat seama că Ilie Bolojan susținut de USR reprezintă o forță reformistă”, a explicat Cristian Ghinea.