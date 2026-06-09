Lideri ai clanurilor Duduianu-Pian, reținuți. Sunt acuzați de proxenetism și trafic de persoane

Membri ai clanului Pian la ieșirea sediului DIICOT din București, 9 iunie 2026 / Foto: Inquam Photos / George Calin

Patru bărbați au fost reținuți, marți, fiind acuzați de proxenetism și trafic de persoane, potrivit DIICOT. Surse judiciare au declarat pentru HotNews că este vorba despre trei membri ai clanurilor Duduianu și Pian.

Procurorii DIICOT au anunțat, marți, că au reținut trei persoane acuzate de trafic de persoane și proxenetism. Surse judiciare au declarat pentru HotNews că este vorba despre: Duduianu Gabriel Cristian, zis „Ali Pian”, Grecu Richard și Grigore Armando. În același dosar este vizat și Duduianu Vasile, zis „Gratian Pian”, aflat sub control judiciar într-un alt dosar.

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Cei patru vor fi duși la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.

Surse citate de News.ro au precizat că „Ali Pian” și „Gratian Pian” sunt rude ale interlopului Emi Pian, ucis în urmă cu șase ani, iar ceilalți doi sunt apropiați ai clanului.

Potrivit procurorilor, cei patru au recrutat și exploatat sexual patru victime. Bărbații le-au agresat și obligat să practice prostituția în Germania și Țările de Jos. Faptele s-au petrecut în perioada 2024 -iulie 2025.

Membri ai clanului Pian, împreună cu lideri ai clanului Purcel, au fost vizați și în trecut de dosare penale pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.