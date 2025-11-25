Liderii coaliției, o nouă discuție despre pensiile magistraților / Guvernul așteaptă avizul CSM. Ce urmează



La întâlnirea de marți, liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar urma să pună la punct calendarul angajării răspunderii Guvernului pe legea privind pensiile magistraților, în timp ce Cabinetul Bolojan încă așteaptă ca CSM să avizeze proiectul.

Liderii coaliției se întâlnesc de la ora 14.00, pentru a discuta, în principiu, despre calendarul angajării răspunderii pe reforma pensiei magistraților.

Magistrații din toată țara, consultați pe proiectul pentru care Guvernul așteaptă avizul CSM

În toată țara, au loc luni, 24 noiembrie și marți, 25 noiembrie, adunările generale ale procurorilor și judecătorilor, în care magistrații își exprimă, la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere cu privire la noul proiect de lege care le crește vârsta de pensionare. Luni, Curtea de Apel București, de exemplu, a respins proiectul Guvernului.

Potrivit informațiilor HotNews, Guvernul speră să primească astăzi avizul de la CSM, indiferent dacă e pozitiv sau negativ, pentru că fără acesta legea nu poate fi adoptată. Cel mai probabil, premierul își va angaja răspunderea pentru reforma pensiilor săptămâna viitoare.

După ce primește avizul CSM, premierul va convoca ședința de Guvern pentru a adopta proiectul. Apoi, va fi trimis în Parlament, unde senatorii și deputații pot depune amendamente. Ele vor fi analizate într-o nouă ședință a Executivului, unde pot fi adoptate sau nu.

După această a doua ședință, prim-ministrul Bolojan vine în Parlament pentru a-și angaja răspunderea.

Proiectul poate fi apoi atacat la CCR de grupurile parlamentare, de Înalta Curte de Casație și Justiție, de președinte sau de către Avocatul Poporului.

Judecătorii Curții Constituționale vor decide dacă reforma este sau nu constituțională. Dacă va trece testul de constituționalitate, legea merge spre promulgare.

Reforma, sub presiunea banilor europeni

Ca România să nu piardă 231 de milioane de euro din PNRR, reforma pensiilor magistraților trebuie să fie adoptată până pe 28 noiembrie. Adoptarea acestei noi încercări de reformă depinde însă de avizul CSM, pentru că CCR a declarat neconstituțională prima lege din cauza faptului că Guvernul nu a așteptat 30 de zile pentru aviz.

Conform proiectului de lege al Guvernului Bolojan, cuantumul pensiei de serviciu pentru magistrați va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut, dar nu mai mult decât ultimul salariu net încasat.

Trecerea la vârsta standard de pensionare de 65 de ani se va face în 15 ani, în loc de 10 ani cât prevedea proiectul anterior.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.