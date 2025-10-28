Liderii coaliției, o nouă ședință despre pensiile magistraților, respinse de CCR / Grindeanu va veni cu aceeași cerere care a generat conflict între partide

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR se întâlnesc din nou, marți, pentru a discuta despre reforma pensiilor magistraților, după ce legea Guvernului Bolojan a fost respinsă de Curtea Constituțională din motive de procedură.

Ședința Coaliției va avea loc de la ora 14.00.

După ce la ultima ședință Sorin Grindeanu a propus formarea unui grup de lucru care să se ocupe de redactarea noii legi, a fost refuzat de ceilalți membri ai coaliției și a părăsit ședința, astăzi, liderii partidelor de la guvernare se întâlnesc ca să discute pe același subiect.

Sorin Grindeanu a declarat luni că are de gând să readucă în discuție înființarea grupului de lucru: „Propunerea noastră este ca până vine motivarea din partea CCR să constituim acest grup de lucru să finalizăm acest proiect de lege”.

Întrebat ce va face dacă premierul Bolojan îi va respinge din nou propunerea, Grindeanu a spus că nu vede niciun motiv pentru care să nu fie de acord:

„Nu văd motivele, argumentul ar fi că ar fi mai bine să stăm. În aceste zile să lucrăm”.

Reforma pensiilor magistraților creează tensiuni în coaliție

Săptămâna trecută, marți, liderii au discutat tot despre reforma pensiilor magistraților în ședința coaliției. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a propus partenerilor de coaliție înființarea unui grup de lucru care să se ocupe de redactarea noii legi, conform surselor HotNews.

Ilie Bolojan nu a fost însă de acord cu propunerea lui Sorin Grindeanu, susțin aceleași surse. Premierul a argumentat că înființarea unui grup de lucru nu face decât să întârzie adoptarea cât mai rapidă a noii legi și a refuzat categoric ideea, spunând că preferă să se ocupe personal de reforma pensiilor magistraților.

La finalul acestei discuții, social-democrații au părăsit ședința coaliției, care a continuat fără reprezentanții PSD.

După refuzul din coaliție, Grindeanu s-a întâlnit cu magistrații

La finalul săptămânii trecute, Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu reprezentanții magistraților în biroul său de la Camera Deputaților, în calitate de președinte al Camerei spune el, nu în calitate de președinte PSD. El a spus că l-a informat pe Bolojan despre întâlnire.

Grindeanu a declarat tot luni că întâlnirea a avut loc pentru a vedea daca magistrații sunt deschiși la dialog. „Eu cred că acest grup de lucru al coaliției poate să ajungă sau nu la un punct de vedere comun. Coaliția ia decizia politică dacă acceptă sau nu”, a spus liderul interimar al PSD.



