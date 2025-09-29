Liderii partidelor aflate la putere în România, mesaje după victoria pro-europeană din Republica Moldova. „O palmă răsunătoare pentru Putin şi prietenii lui”

Lideri PSD, PNL și USR au felicitat cetățenii moldoveni pentru că au ales să mențină țara pe parcursul său european, după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova.

Șeful USR, Dominic Fritz, a precizat într-o postare pe Facebook că prin acest rezultat, Republica Moldova „a devenit definitiv unul dintre cei mai importanţi lideri europeni”.

„Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin şi prietenii lui de pe meleagurile noastre. Democraţia fragilă a vecinilor moldoveni a rezistat împotriva unui asalt brutal pe toate fronturile. Asta ne protejează şi pe noi”, a scris Fritz.

În opinia sa, trebuie să fim recunoscători moldovenilor, care au înţeles miza existenţială şi s-au mobilizat din nou.

„Nici banii, nici intimidările, nici minciunile venite din Moscova nu au putut asupri demnitatea acestor europeni drepţi”, a apreciat liderul USR.

El consideră că trebuie să fim recunoscători şi instituţiilor de securitate si de ordine publică din Republica Moldova, care au apǎrat statul de drept şi democraţia „cu o hotărâre şi un profesionalism pe care uneori ni l-am dori şi în România”.

Liderul USR a apreciat că Republica Moldova trebuie să devină următorul membru al Uniunii Europene.

Premierul Ilie Boloja, președintele PNL, a felicitat cetățenii moldoveni pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare și pentru votul pro-european.

„Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența”, a spus Bolojan, potrivit unui mesaj transmis de Guvernul României.

Și premierul a punctat că „locul Republicii Moldova este în marea familie europeană”.

Șeful interimar al PSD. Sorin Grindeanu, a felicitat Republica Moldova pentru că a ales să continue parcursul european.

„Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru cetățeni. Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaționismului și regresului”, a scris Grindeanu pe Facebook, punctând că își dorește finalizarea negocierilor de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană până la finalul lui 2028.

PAS, majoritate în Parlament

Centralizarea tututor proceselor verbale aproape s-a încheiat. A mai rămas câte o secție de votare în SUA, Canada și Italia, unde se numără voturile.

Cinci formațiuni politice au trecut pragul electoral și vor face parte din viitorul Parlament al Republicii Moldova, potrivit rezultatelor preliminare. PAS conduce detașat cu peste 50% din voturi, ceea ce îi asigură 55 de mandate și majoritatea parlamentară. Însă numărul de mandate este mai mic față de legislativul anterior, când partidul Maiei Sandu a avut 61 de mandate.

„Blocul Patriotic” a obținut puțin peste 24%, ceea ce înseamnă că va avea un total de 26 mandate. „Alternativa” va avea 8 parlamentari, iar Partidul Nostru și „Democrația Acasă” va avea fiecare câte șase mandate, conform proiecțiilor.