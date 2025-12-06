Liderii principalilor aliați europeni ai Ucrainei se întâlnesc din nou cu Zelenski. Agenda discuțiilor de la Londra

Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz pentru a continua discuţiile despre încheierea războiului din Ucraina, notează sâmbătă DPA, preluată de Agerpres.

Starmer se va folosi de această ocazie pentru a exprima sprijinul Londrei faţă de Ucraina. Şeful executivului britanic a subliniat că Ucraina trebuie să-şi decidă singură viitorul şi a subliniat că viitoarea forţă de menţinere a păcii va juca un „rol vital” în garantarea securităţii acestei ţări.

Un subiect al întâlnirii va fi reprezentat de discuţiile între reprezentanţii Washingtonului şi ai Kievului menite să contribuie la încheierea unui acord asupra garantării securităţii post-conflict pentru Ucraina.

Cu aproape două săptămâni în urmă, cei patru lideri au participat la o videoconferinţă a „Coaliţiei Voinţei”, convocată de Starmer şi Macron, în scopul dotării Europei cu o forţă de menţinere a păcii ce va putea fi desfăşurată în Ucraina în cazul unei încetări a focului.

Însă pacea încă pare a fi o perspectivă îndepărtată în Ucraina, unde Rusia a lansat vineri noaptea un atac masiv cu rachete şi drone. Zelenski a afirmat că infrastructura energetică a ţării sale a fost principala ţintă pentru sute de drone şi circa 50 de rachete ruseşti.

„Coaliţia Voinţei” este formată din 31 de ţări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse şi care este condusă de Regatul Unit şi Franţa. Iniţiativa a fost anunţată pe 2 martie 2025 de premierul Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul „Securizarea viitorului nostru”.

Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.