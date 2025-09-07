Liderul cecen Ramzan Kadîrov, declarație radicală despre Ucraina: „Pacea va fi posibilă doar atunci când Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”

Ramzan Kadîrov alături de președintele rus Vladimir Putin, în timpul unei vizite pe care liderul de la Kremlin a efectuat-o în Cecenia în august 2024, FOTO: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia Images

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat că nu se consideră „un susținător al încetării ostilităților” în Ucraina și că pacea este posibilă doar atunci când „Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”, notează Ukrainska Pravda.

„Nu sunt deloc un susținător al încetării ostilităților în situația actuală din zonă. Cred că nu este în interesul nostru să oprim acum ostilitățile…”, a spus acesta.

„Obiectivele și scopurile operațiunii militare speciale (așa numesc rușii războiul de agresiune neprovocat împotriva Ucrainei n.r.) nu sunt inventate din nimic – ele reprezintă o garanție a securității întregii noastre țări. Pacea la granițele noastre va fi posibilă doar atunci când Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”, a mai spus Ramzan Kadîrov.

Republica Cecenă, cunoscută și sub numele de Cecenia, este un stat subordonat Federației Ruse. Parlamentul ucrainean a recunoscut-o ca teritoriu ocupat temporar de Rusia al Republicii Cecene Ichkeria.

Rusia, cel mai mare atac cu drone în Ucraina, de la începutul războiului

Forțele aeriene ucrainene au spus că Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică 805 drone și 13 rachete spre Ucraina, cel mai amplu atac aerian de la începutul războiului, potrivit AFP. Operațiunea Moscovei a ucis cel puțin trei persoane în capitala ucraineană și a rănit alte peste o duzină, iar clădirea cabinetului de miniștri din Kiev a fost avariată.

Forțele ruse, care neagă că ar viza ținte civile, ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. În cei trei ani și jumătate de război au fost ucise zeci de mii de persoane, milioane de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele, iar o mare parte din estul și sudul Ucrainei a fost distrusă, mai notează AFP.