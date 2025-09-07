FOTO/VIDEO Victime numeroase în Ucraina după cel mai mare atac aerian rusesc de la începutul războiului. A fost avariată și clădirea cabinetului de miniștri din Kiev

Fum ieșit din clădirea cabinetului ucrainean de miniștri după un atac rusesc, duminică, 7 septembrie 2025, la Kiev. Credit: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

Autoritățile ucrainene au anunțat că atacul executat de forțele ruse în cursul nopții au ucis cel puțin patru persoane și au rănit alte câteva zeci, iar o clădire guvernamentală din Kiev a luat foc, transmite AFP.

Forțele aeriene ucrainene spun că Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică 805 drone și 13 rachete spre Ucraina, cel mai amplu atac aerian de la începutul războiului.

Mijloacele de apărare au doborât sau suprimat 747 de drone și patru rachete, au mai declarat forțele aeriene ucrainene.

Serviciul de urgență de stat a afirmat că loviturile Rusiei din această noapte au avariat mai multe clădiri înalte din capitala Ucrainei, postând pe Telegram imagini cu pompierii care se luptau cu un incendiu la un etaj superior.

Potrivit instituției, în atacul asupra Kievului au fost ucise cel puțin două persoane și au fost rănite alte 18.

Premierul Iulia Svyrydenko a precizat că a fost avariată și clădirea cabinetului ucrainean de miniștri.

„Acoperișul și etajele superioare au fost avariate din cauza unui atac inamic. Salvatorii sting incendiul”, a scris ea pe Telegram.

Un reporter AFP a observat fum ridicându-se de pe acoperișul clădirii și elicoptere care interveneau pentru lichidarea flăcărilor.

Apartment building in on fire in Svyatoshyn District in Kyiv. Cabinet of Ministers is on fire, & there is big fire in undisclosed location in Svyatoshyn District in Kyiv after massive Russian drone & missile strike. I lived & studied in this district when I was student. pic.twitter.com/FuSaTCQJHU — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) September 7, 2025

Autoritățile ucrainene au declarat o alertă aeriană la nivel național în zorii zilei de duminică.

În Dnipropetrovsk, atacurile cu drone ale forțelor ruse l-au ucis pe un bărbat în vârstă de 54 de ani și au rănit mai multe persoane, potrivit anunțului făcut de administrația militară din regiunea aflată în centrul Ucrainei.

Un alt atac, în regiunea nord-estică Sumî, a omorât un om și i-a rănit pe alții, au declarat autoritățile locale sâmbătă saeră.

„În urma unui atac inamic la periferia orașului Putyvyl, o persoană a murit și există persoane rănite”, inclusiv un copil de nouă ani, a afirmat guvernatorul militar regional, Oleg Grygorov, pe Telegram.

În Zaporojie, sâmbătă seară, un atac rusesc cu dronă a rănit cel puțin 15 persoane, dintre care patru au fost spitalizate, a declarat Ivan Fedorov, șeful administrației militare din regiune, care este parțial ocupată de Rusia.

Forțele ruse ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. În cei trei ani și jumătate de război au fost ucise zeci de mii de persoane, milioane de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele, iar o mare parte din estul și sudul Ucrainei a fost distrusă.