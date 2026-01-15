Liderul deputaților PSD spune că „pachetul 3 nu trece” fără măsurile social-democraților. „Deficitul nu se reduce storcând economia”

Social-democratul Ștefan Ovidiu Popa a declarat, joi, că al treilea pachet de măsuri al Guvernului „trebuie să includă obligatoriu Programul PSD de stimulare economică”.

PSD, a spus liderul de grup din Camera Deputaților, „nu mai acceptă pachete fiscale impuse prin angajarea răspunderii, dacă ele vin doar cu austeritate”.

„Pachetul 3 trebuie să includă obligatoriu Programul PSD de stimulare economică. Deficitul nu se reduce storcând economia, ci punând-o în mișcare. Fără investiții, fără locuri de muncă, fără creștere economică reală, toate aceste «măsuri» sunt doar praf în ochii românilor”, a declarat Ștefan Ovidiu Popa, joi, într-o postare pe Facebook.

El susține că PSD propune „soluții testate în Europa”, cum ar fi „credite fiscale pentru investiții reale, sprijin pentru IMM-uri, facilități pentru cercetare și producție”.

„Fără presiune pe buget, dar cu efect direct în economie. Ajunge cu majorările de taxe și impozite! România are nevoie de creștere, nu de note de plată mai mari. Fără Programul PSD, Pachetul 3 nu trece!”, a conchis liderul deputaților PSD, Ștefan Ovidiu Popa.

Al treilea pachet al Guvernului se referă la reforma administrației centrale și locale, iar el prevede eliminarea a peste 6.100 de posturi de consilieri personali dintr-un total de 10.126 de posturi prevăzute acum în organigramă, la nivel național. Este vorba despre consilieri la cabinetele premierului, miniștrilor și aleșilor locali. Dacă inițiativa va fi adoptată, va fi redus și numărul de polițiști locali în funcție de numărul de locuitori. De exemplu, primăriile din localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori vor putea înființa poliție locală doar dacă bugetul local acoperă integral costurile de funcționare.