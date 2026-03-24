Liderul din Orientul Mijlociu care militează pentru ca SUA să continue războiul din Iran. A cerut inclusiv o intervenție terestră

Prințul Mohammed bin Salman, lider de facto al Arabiei Saudite, l-a îndemnat pe președintele Trump să continue războiul împotriva Iranului, susținând că operațiunea militară americano-israeliană reprezintă o „ocazie istorică” de a remodela Orientul Mijlociu, potrivit unor persoane informate de oficiali americani cu privire la aceste discuții, relatează New York Times.

Într-o serie de conversații din ultima săptămână, prințul Mohammed i-a transmis lui Trump că trebuie să insiste asupra distrugerii regimului iranian, au spus persoanele familiarizate cu discuțiile.

Prințul Mohammed, au spus persoanele familiarizate cu discuțiile, a susținut că Iranul reprezintă o amenințare pe termen lung pentru Golful Persic, care poate fi eliminată doar prin înlăturarea actualului regim.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu consideră, de asemenea, Iranul o amenințare pe termen lung, dar analiștii spun că oficialii israelieni ar considera probabil o victorie un stat iranian eșuat, prea prins în tulburări interne pentru a amenința Israelul, în timp ce Arabia Saudită vede un stat eșuat în Iran ca o amenințare gravă și directă la adresa securității.

Însă înalți oficiali atât din guvernul saudit, cât și din cel american se tem că, dacă conflictul se prelungește, Iranul poate lansa atacuri din ce în ce mai devastatoare asupra instalațiilor petroliere saudite, iar Statele Unite riscă să rămână blocate într-un război fără sfârșit.

În public, Trump a oscilat între a sugera că războiul se poate încheia în curând și a da semnale că acesta se intensifica. Luni, președintele a afirmat că administrația sa și Iranul au purtat „conversații productive cu privire la o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre”, deși Iranul a contestat ideea că negocierile erau în curs de desfășurare.

Arabia Saudită spune public că vrea o rezolvare pașnică

Consecințele războiului pentru economia și securitatea națională a Arabiei Saudite sunt enorme. Atacurile cu drone și rachete iraniene, lansate ca răspuns la atacul americano-israelian asupra Iranului, au creat deja perturbări uriașe pe piața petrolului.

Oficialii saudiți au respins ideea că Prințul Mohammed a insistat pentru prelungirea războiului.

„Regatul Arabiei Saudite a susținut întotdeauna o rezolvare pașnică a acestui conflict, chiar înainte de a începe”, a declarat guvernul saudit într-un comunicat, menționând că oficialii „rămân în contact strâns cu administrația Trump, iar angajamentul nostru rămâne neschimbat”.

„Principala noastră preocupare astăzi este să ne apărăm de atacurile zilnice asupra poporului nostru și a infrastructurii noastre civile”, a adăugat guvernul. „Iranul a ales o abordare periculoasă la limită în locul unor soluții diplomatice serioase. Acest lucru dăunează tuturor părților interesate implicate, dar nimănui mai mult decât Iranului însuși.”

Însă, ziarul american subliniază că a obținut informațiile despre insistențele prințului saudit în urma unor interviuri cu persoane care au purtat conversații cu oficiali americani și care au descris discuțiile sub condiția anonimatului, din cauza naturii sensibile.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că administrația „nu comentează conversațiile private ale președintelui”.

A cerut inclusiv o intervenție terestră

Prințul Mohammed, un lider autoritar care condus o represiune susținută împotriva disidenței, este respectat de Trump și a influențat anterior procesul decizional al președintelui.

Prințul Mohammed a pledat pentru operațiuni terestre în conversațiile sale cu dl Trump, potrivit unor persoane informate de oficiali americani.

Opiniile saudite asupra războiului sunt influențate de factori economici la fel de mult ca și de cei politici. De la începutul războiului, riposta Iranului a blocat în mare măsură Strâmtoarea Ormuz, împiedicând industria energetică a regiunii. Marea majoritate a petrolului saudit, emiratez și kuweitian trebuie să treacă prin strâmtoare pentru a ajunge pe piețele internaționale.

Deși Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au construit conducte pentru a ocoli strâmtoarea, aceste rute alternative au fost, de asemenea, atacate.

Analiștii familiarizați cu gândirea guvernului saudit spun că, deși prințul Mohammed a preferat probabil să evite un război, el este îngrijorat că, dacă Trump se retrage acum, Arabia Saudită și restul Orientului Mijlociu vor fi lăsate să se confrunte singure cu un Iran încurajat și furios.

Un atac din 2019, susținut de Iran, asupra instalațiilor petroliere saudite a oprit pentru scurt timp jumătate din producția de petrol a regatului și l-a determinat pe prinț să-și reconsidere abordarea antagonistă față de Teheran.

Oficialii saudiți au urmărit ulterior o destindere diplomatică, restabilind relațiile cu Iranul în 2023, în parte pentru că și-au dat seama că alianța țării lor cu Statele Unite oferea doar protecție parțială față de Iran, au declarat oficialii saudiți.

