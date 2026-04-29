Liderul din UE care se duce din nou la Moscova de „Ziua Victoriei”. Kremlinul confirmă

Premierul slovac Robert Fico va participa pe 9 mai, la Moscova, la sărbătorirea „Zilei Victoriei”, care marchează în Rusia înfrângerea fascismului, a confirmat miercuri consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de agenţia de presă slovacă TASR, care preia agenţiile ruse TASS şi RIA Novosti, scrie Agerpres.

„Vor fi invitaţi. Se vorbeşte mult despre Robert Fico, aşa că pot confirma că va participa”, a declarat Uşakov reporterilor, întrebat despre vizitatorii străini aşteptaţi la eveniment.

Rămâne neclar ce rută va urma Fico pentru a ajunge la Moscova. Estonia a spus pe 19 aprilie că nu va permite un survol, în timp ce prim-ministrul slovac însuşi a declarat că nu va primi permisiunea în acest sens nici de la Lituania sau Letonia.

Cu toate acestea, o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe lituanian a indicat ulterior că nu a fost depusă nicio astfel de solicitare de către Slovacia.

Slovacia a solicitat permisiune de survol şi din partea Poloniei, iar ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că problema călătoriei premierului slovac la Moscova via Polonia „nu mai există”.

Din cauza obiecţiilor din partea statelor baltice, anul trecut premierul slovac a zburat la Moscova pe o rută sudică mai lungă, via Ungaria, România şi peste Marea Neagră, aminteşte agenția slovacă TASR.

Pe lângă participarea la festivităţile marcând 80 de ani de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, el a purtat şi discuţii bilaterale la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin, preşedintele chinez Xi Jinping şi lideri ai altor ţări.