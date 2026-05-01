Liderul Iranului vrea „jihad cultural și economic” pentru „dezamăgirea” inamicilor. Mesajul lui Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, la Teheran, pe 31 mai 2019. FOTO: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mojtaba Khamenei, care nu a fost văzut în spațiul public după ce a devenit liderul suprem al Iranului, a transmis vineri o declarație scrisă în care își îndeamnă oamenii să poarte o bătălie economică și culturală pentru „dezamăgirea” dușmanilor țării, potrivit AFP.

Republica islamică „și-a dovedit progresul și excelența în fața lumii într-o bătălie militară cu inamicii”, a declarat Khamenei, dar „trebuie, de asemenea, să-i dezamăgească și să-i învingă în etapa jihadului cultural și economic”.

El a făcut apel la „prioritizarea consumului de bunuri fabricate pe plan intern” și a spus că „proprietarii afacerilor afectate ar trebui să evite, pe cât posibil, concedierile și separarea forței de muncă”.

În ciuda armistițiului intrat în vigoare în 8 aprilie, armata americană a continuat să blocheze porturile iraniene, perturbând transporturile de petrol ale țării, a cărei inflație a trecut de 50% în ultimele săptămâni, potrivit centrului național de statistică.

Rialul iranian s-a prăbușit la un minim record față de dolar în această săptămână, potrivit agențiilor de monitorizare a valutelor, iar un oficial din sectorul forței de muncă a declarat că 191.000 de persoane au depus cereri de șomaj după ce și-au pierdut locurile de muncă din cauza efectelor războiului.

Cum explică oamenii lui Khamenei absența lui din spațiul public

Mesajul lui Mojtaba Khamenei vine în ziua în care unul dintre consilierii săi a declarat că acesta este „pe deplin bine” și „supraveghează negocierile” cu Statele Unite, chiar dacă nu a fost văzut în spațiul public de când a preluat poziția, în 8 martie, potrivit CNN.

Mojtaba Khamenei a preluat poziția după moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac aerian la începutul războiului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Comunicarea publică a noului lider suprem iranian, care a fost la rândul său rănit în atac, s-a rezumat de atunci la câteva mesaje pe care i le-a atribuit presa iraniană, fără apariții video sau înregistrări audio. Situația a alimentat speculațiile cu privire la amploarea rănilor suferite de acesta.

„Este un truc al inamicului. Vor să spună: de ce nu apare? De ce nu trimite mesaje vocale sau mesaje de condoleanțe?”, a declarat Qomi, unul dintre consilierii lui Khamenei, citat de agenția de presă Fars.