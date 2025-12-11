Liderul opoziției venezuelene, prima apariție publică după mai multe luni. Detaliile călătoriei sale la Oslo au fost atât de secrete, că nici măcar Institutul Nobel nu știa dacă va ajunge să-și ridice premiul

Laureata Nobel pentru pace, Maria Corina Machado pe balconul de la Grand Hotel- Oslo, Norveg, în 11 decembrie 2025. Credit line: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a apărut în public la Oslo, în Norvegia, după ce a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, făcând cu mâna de la balconul unui hotel, după mai multe luni de clandestinitate. Ea a făcut călătoria deghizată, cu sprijinul inclusiv al SUA, scrie BBC. Ultima dată când a apărut în public a fost la un protest în ianuarie.

Într-un moment emoționant din miez de noapte, Machado a salutat suporterii adunați în fața Grand Hotel din capitala Norvegiei, cântând alături de ei.

Apoi a ieșit afară și i-a salutat personal, sărind peste barierele de securitate pentru a se apropia.

Laureata Nobel pentru pace, Maria Corina Machado , sărind gardul care o desparte de oamenii veniți s-o aclamela Grand Hotel – Oslo, Norvegia. Credit line: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

„Maria!” „Maria!” au strigat ei, ținând telefoanele ridicate pentru a înregistra momentul istoric.

Miercuri, fiica sa, Ana Corina Sosa, a acceptat Premiul Nobel pentru Pace în numele mamei sale .

Institutul Nobel i-a acordat premiul lui Machado anul acesta pentru „lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație” în Venezuela.

Machado nu-și văzuse copiii de aproximativ doi ani, pe care i-a trimis departe de Venezuela pentru propria lor siguranță.

Într-un interviu acordat lui Lucy Hockings de la BBC, după apariția sa la balcon, Machado a spus că a ratat ceremoniile de absolvire ale lor, precum și nunțile fiicei sale și ale unuia dintre fiii ei.

„De peste 16 luni nu am putut să îmbrățișez sau să ating pe nimeni”, a spus ea în interviu. „Dintr-o dată, în doar câteva ore, am putut să-i văd pe oamenii pe care îi iubesc cel mai mult, să-i ating, să plâng și să mă rog împreună.”

Maria Corina Machado . Credit line: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

În timpul interviului acordat BBC, Machado avea multe rozarii atârnate la gât, pe care, spune ea, i le dăduseră oamenii în fața hotelului.

Machado a denunțat de mult timp guvernul președintelui Nicolás Maduro drept „criminal” și a îndemnat venezuelenii să se unească pentru a-l detrona.

Ea a fost mult timp una dintre cele mai respectate voci din opoziția țării, dar i s-a interzis să candideze la alegerile prezidențiale de anul trecut, în care Maduro a câștigat un al treilea mandat de șase ani. Multe națiuni consideră mandatul său ca fiind ilegitim, scrie BBC.

Luna trecută, procurorul general al Venezuelei a declarat că Machado va fi considerată fugară dacă va călători în Norvegia pentru a-și ridica premiul, precizând că a fost acuzată de „acte de conspirație, incitare la ură și terorism”.

Detaliile călătoriei sale au fost ținute atât de secrete, încât nici măcar Institutul Nobel nu știa unde se afla sau dacă va ajunge să-și ridice premiul

Jorgen Watne Frydnes, președintele comitetului norvegian pentru Premiile Nobel, a descris călătoria ei drept „o situație de extrem pericol”.

Stând lângă ea în timpul interviului acordat BBC, Frydnes a spus că a fost un moment „emoționant”.

„Este incredibil să te am aici”, a spus el. „Este greu de descris ce înseamnă prezența ta pentru comitetul Nobel și pentru noi toți.”

Wall Street Journal relatează că, pentru a scăpa din Venezuela, Machado s-a deghizat, a reușit să treacă de 10 puncte de control militare fără a fi prinsă și a fost transportată cu o barcă de pescuit din lemn într-un sat de pescari de pe coastă.

Planul a fost elaborat timp de două luni, relatează raportul, citând o persoană apropiată operațiunii, iar aceasta a fost asistată de o rețea venezueleană care ajută oamenii să fugă din țară. SUA au fost, de asemenea, implicate, se arată în raport, dar nu este clar în ce fel.

Machado nu a oferit detalii despre călătoria sa când a fost întrebată de BBC.

„Ei [guvernul venezuelean] spun că sunt teroristă și că trebuie să stau în închisoare tot restul vieții mele și mă caută”, a spus ea. „Așadar, a părăsi Venezuela astăzi, în aceste circumstanțe, este foarte, foarte periculos.”

„Vreau doar să spun astăzi că sunt aici, pentru că mulți bărbați și femei și-au riscat viața pentru ca eu să ajung la Oslo.”