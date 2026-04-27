Liderul PSD care a anunțat alianța cu AUR pentru moțiunea de cenzură este cel căruia Bolojan i-a mulțumit în mod special

PSD şi AUR au decis să depună o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Petrişor Peiu (AUR) şi Marian Neacşu (PSD) au declarat, luni, că până la acest moment, nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare, precizând că, „din câte cunosc” ei, nici liderii lor nu au făcut un demers în acest sens, scrie News.ro.

„În urma mai multor discuţii între conducerile partidelor noastre s-a decis ca eu şi domnul Perişor Peiu (n. red. liderul senatorilor AUR) să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Este un lucru exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi probabil explicitată în cursul acestei zile, de către preşedinţii de partide. Aşa cum cunoaşteţi, noi avem la ora 14.00 un BPN în care se va lua decizia finală”, a declarat social-democratul Marian Neacşu, fost vicepremier în Guvernul lui Ilie Bolojan.

Nu are nicio funcție oficială în PSD

Marian Neacșu a fost vicepremier în Guvernul Bolojan până la demisia miniștrilor PSD. Neacșu nu se mai află oficial în organigrama de conducere a PSD, practic nu are nicio funcție oficială. În 2016, acesta a fost condamnat închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, în 2016. El și-a angajat nelegal fiica la biroul său parlamentar. Numirea sa în guvernul Ciolacu și ulterior, în Guvernul Bolojan, a fost puternic contestată.

Bolojan i-a mulțumit special

Zilele trecute, imediat după retragerea miniștrilor PSD din Guvern, premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit acestora pentru munca lor. Și în special lui Neacșu.

A spus-o purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de guvern de săptămâna trecută de la care demisionarii au lipsit.

„La finalul sedinței de Guvern, premierul Bolojan a ținut să le mulțumească miniștrilor PSD care nu au fost prezenți. A subliniat că tot ceea ce s-a realizat în cele zece luni a fost o muncă de echipă, la care fiecare și-a adus contribuția și fiecare are partea lui de responsabilitate. Mulțumiri speciale au fost adresate domnului vicepremier Marian Neacșu pentru cum a colaborat cu premierul și cu echipa guvernamentală”, a spus Dogioiu.