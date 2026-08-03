Liderul PSD susține că nu s-a discutat din nou despre varianta unui premier tehnocrat. „Tot ce vine dinspre Ciucu vă recomand să nu credeți”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că PNL a blocat varianta guvernului tehnocrat la momentul în care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, motiv pentru care nu crede că s-ar putea ajunge la un consens în această privință.

Grindeanu a fost întrebat de reporteri, luni, într-o conferință de presă, ce știe despre afirmațiile făcute de Ciprian Ciucu, care susținuse duminică la Digi24 că președintele Nicușor Dan a testat în ultimele două săptămâni variante pentru un guvern tehnocrat.

„Tot ce vine dinspre Ciucu vă recomand să nu credeți”, a răspuns liderul PSD.

„În acest moment, suntem în situația în care n-au avut loc noi discuții pe acest subiect față de săptămâna trecută, iar săptămâna trecută cred că v-am răspuns, dacă nu chiar zilnic, la aceste întrebări, deci nu e nicio situație nouă față de ceea ce am avut la finalul săptămânii trecute”, a continuat Sorin Grindeanu.

Grindeanu susține că blocajul nu vine dinspre PSD

Liderul PSD susține că partidul său a susținut varianta guvernului tehnocrat și la momentul nominalizării lui Eugen Tomac, „tocmai pentru a depăși această etapă”.

„Nu noi suntem într-o situație în care să fi respins în aceste trei luni posibile scenarii sau rezolvări ale acestei crize politice. Eu v-aș întreba mai simplu. Guvernul Tomac ce a avut? Nu era tehnocrat? În acel moment, ceea ce ne-a spus președintele atunci, la consultări, mie și delegației PSD, a fost următorul lucru – numitorul comun în a debloca situația e să găsim un premier independent, cu un guvern, de asemenea, tehnocrat. Vă reiau ce am spus atunci. Am fost de acord”, a declarat Sorin Grindeanu.

El susține că nu PSD a pus „diverse condiții” care au produs blocajul, ci PNL.

„Nu noi am pus diverse condiții, cu prefecți apolitici, secretari de stat, subprefecți, am fost de acord cu toate. Ca într-un final să vină cei de la PNL și să spună că nu votează acest guvern fiindcă nu-i politic. Cu ce e diferit? Dăm la o parte persoana. Cu ce e diferită soluția discutată atunci, în urmă cu două luni, față de ceea ce s-ar propune acum? Ce i-a făcut să își schimbe părerea pe cei de la PNL? E aceeași soluție. De ce i-aș crede acum? Sigur, când e vorba de Ciucu, e puțin probabil să îl crezi, dar care sunt lucrurile diferite? Față de acea soluție propusă atunci”, a mai spus social-democratul.

Ce declarase Ciprian Ciucu

Liberalul a spus, duminică, la Digi24, că în ultimele două săptămâni s-au avansat niște nume de premier tehnocrat, însă el nu le cunoaște.

„În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public, am auzit că președintele ar fi testat una sau două-trei variante, dar nu mi s-au spus care sunt acele variante”, a afirmat Ciprian Ciucu.

El a explicat și cum vede PNL varianta unui guvern tehnocrat, afirmând că „dacă reluăm discuțiile, ca viitorul premier desemnat să vină și să fie mai sincer, să nu mai încerce să vină cu așa-numiți tehnocrați, dar de fapt ei aparținând unui partid sau altuia”.

„Dacă vor fi tehnocrați pe bune, putem discuta pentru un guvern care să fie de șase luni sau chiar de mai mult timp”, a mai declarat Ciucu.