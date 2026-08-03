Nicușor Dan a testat variante pentru un guvern tehnocrat, spune un lider PNL

În ultimele două săptămâni au avut loc discuții politice care nu au apărut în spațiul public pentru formarea unui nou guvern, iar una dintre variantele luate în calcul de președintele Dan este un guvern tehnocrat, a spus prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.

Întrebat la Digi24 despre ce va face PNL în legătură cu formarea unui nou guvern, Ciucu a spus că liberalilor „nu le convine deloc situația” și iau în calcul toate variantele, mai puțin refacerea unei alianțe cu PSD.

„E foarte important ca președintele să reia discuțiile și să vedem ce putem construi. Poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat. Și poate să mai apară iarăși pe masă ideea guvernelor consecutive minoritare”, a declarat el.

Despre posibilitatea unor guverne minoritare, Ciucu a declarat că ar fi unul format din PSD, și altul din PNL-USR și UDMR: „E timp scurt. Aș zice că este unul PSD și unul este PNL-USR. Adică aș pune și USR în această ecuație. Dar din discursul președintelui am observat că dânsul nu agreează ideea de guvern minoritar”.

Liderul PNL a mai spus că, deși în ultimele două săptămâni s-au avansat niște nume de premier tehnocrat, el nu le cunoaște: „În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public, am auzit că președintele ar fi testat una sau două-trei variante, dar nu mi s-au spus care sunt acele variante”.

Ciprian Ciucu Foto: Inquam Photos, Gyozo Baghiu

„Tehnocratul pe bune” în viziunea PNL

Ciprian Ciucu a mai vorbit și despre cum vede PNL varianta unui guvern tehnocrat, afirmând că „dacă reluăm discuțiile, ca viitorul premier desemnat să vină și să fie mai sincer, să nu mai încerce să vină cu așa-numiți tehnocrați, dar de fapt ei aparținând unui partid sau altuia”.

„Dacă vor fi tehnocrați pe bune, putem discuta pentru un guvern care să fie de șase luni sau chiar de mai mult timp”, a subliniat el.

Liberalul a explicat ce înseamnă, în viziunea sa, un tehnocrat: „Tehnocrat este să fii avut viață profesională în acel domeniu – bineînțeles, în care dorești ca să ocupi portofoliul -, recunoscută, care să fie onorantă și care să nu îl țină aproape de un partid sau să fi fost membru al unui partid ori asociat acelui partid prin pozițiile publice repetate. Și mă refer în special la PSD”.

„Și, de asemenea, nu am mai dori să avem o nominalizare prin care să se încerce preluarea ostilă a Partidului Național Liberal. Adică nu acceptăm așa ceva”, a adăugat Ciucu, dând exemplu nominalizarea lui Adrian Veștea.

Blocaj pentru formarea noului Guvern

Până în prezent, președintele Nicușor Dan a făcut două desemnări oficiale de premier, Eugen Tomac și Adrian Veștea, ambele eșuate în Parlament. Ulterior, șeful statului a respins propunerile Sorin Grindeanu (PSD) și Siegfried Mureșan (PNL), motivând că niciuna nu are o majoritate.

De la demiterea Guvernului prin moțiunea PSD-AUR din 5 mai, premierul Ilie Bolojan a depășit recordul pentru cel mai lung interimat, deținut anterior de Emil Boc.

În această perioadă, președintele a organizat trei runde sterile de consultări la Cotroceni: pe 18 mai, pe 23 iunie (după picarea Cabinetului Veștea) și pe 13 iulie, toate finalizate fără un acord politic.