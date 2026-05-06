Liderul regional al Insulelor Canare respinge decizia Spaniei de a permite navei de croazieră afectată de hantavirus să acosteze în Tenerife

Decizia primirii navei lovite de focarul de hantavirus în Canare a fost anunțată de ministerul Sănătății de la Madrid, parte a executivului socialist al țării, dar guvernul regional condus de un politician conservator este reticent și cere mai multă claritate, scriu Reuters și El Pais.

Guvernul regional al Insulelor Canare din Spania a anunțat că nu este de acord cu decizia Madridului ca nava MV Hondius, afectată de focarul de hantavirus, să acosteze în arhipelag.

„Această decizie nu se bazează pe niciun criteriu tehnic și nici nu există informații suficiente pentru a liniști publicul sau pentru a garanta siguranța acestuia”, a declarat liderul regional Fernando Clavijo pentru postul de radio COPE, citat de Reuters.

El a adăugat că a solicitat o întâlnire urgentă cu prim-ministrul Pedro Sanchez pentru a discuta această problemă.

Clavijo este membru al Partidului Popular conservator, principala opoziție la socialiștii lui Sanchez.

Decizia primirii navei în Canare a fost anunțată de ministerul Sănătății de la Madrid, „în conformitate cu dreptul internațional și principiile umanitare”.

„Capul Verde nu este în măsură să desfășoare această operațiune”

Odată ce nava va ajunge în Insulele Canare, echipele medicale spaniole îi vor examina și îi vor trata pe toți pasagerii și membrii echipajului și îi vor transfera în țările lor de origine, conform unui comunicat transmis de Ministerul Sănătății de la Madrid.

„Capul Verde, a explicat Organizația Mondială a Sănătății, nu este în măsură să desfășoare această operațiune”, a precizat ministerul, cu referire la locul unde se află acum nava.

„Insulele Canare sunt cea mai apropiată locație care dispune de capacitățile necesare. Spania are obligația morală și legală de a ajuta aceste persoane, printre care se află și mai mulți cetățeni spanioli”, a mai transmis ministerul de la Madrid.

Potrivit El Pais, guvernul Insulelor Canare a desemnat deja Spitalul Universitar La Candelaria din Santa Cruz de Tenerife drept centrul care va asigura îngrijirea medicală a pasagerilor de pe nava de croazieră care ar putea fi infectați cu hantavirus, la sosirea acesteia în insule peste trei sau patru zile, potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului regional.

Certuri politice

Între timp, Sánchez a convocat o reuniune la Palatul Moncloa pentru a discuta despre solicitarea Organizației Mondiale a Sănătății ca nava să fie primită în Insulele Canare.

Reuniunea are drept scop coordonarea răspunsului guvernului la această solicitare internațională, care implică aspecte legate de sănătate, securitate, logistică și colaborarea cu autoritățile din Insulele Canare.

Dar Partidul Popular a atacat guvernul, acuzând o lipsă de claritate.

Secretara adjunctă pentru Sănătate și Politici Sociale a Partidului Popular, Carmen Fúnez, a criticat modul în care guvernul spaniol a gestionat situația.

„Într-o criză sanitară, claritatea este esențială”, a scris Fúnez. „Confuzia din jurul hantavirusului este inacceptabilă. Împărtășim nevoia guvernului de a liniști publicul, dar solicităm informații concrete și constante. Ne exprimăm sprijinul față de cei afectați, în special față de cei 14 spanioli”, a spus ea.

„Nu știm de ce pasagerii trebuie să petreacă trei zile navigând către un port din Canare”

Clavijo, președintele Insulelor Canare, a denunțat la TVE faptul că guvernul central nu l-a informat oficial cu privire la transferul către Tenerife al navei de croazieră.

„Am de formulat critici cu privire la lipsa de loialitate și transparență a guvernului față de guvernul Insulelor Canare”, a spus acesta, confirmând că a solicitat o întâlnire cu Sánchez.

Clavijo a explicat că ultimele informații oficiale pe care le-a primit au fost de marți la prânz, când planul inițial presupunea evacuarea pasagerilor bolnavi cu elicopterul și transferarea celorlalți în Olanda.

„Nu știm de ce pasagerii trebuie să petreacă trei zile navigând către un port din Insulele Canare, când pot fi evacuați pe calea aerului de la Aeroportul Praia din Capul Verde”, a spus președintele Insulelor Canare.

O tulpină periculoasă

Ministrul sănătății din Africa de Sud a confirmat că focarul de hantavirus de pe MV Hondius este cauzat de tulpina Andes, cea mai virulentă, după ce a examinat două persoane care au călătorit pe nava de croazieră afectată.

Aceasta este cea mai periculoasă tulpină a virusului, singura dintre cele 24 detectate la om care se poate transmite de la o persoană la alta.

Această variantă, răspândită în Conul Sudic al Americii de Sud, poate provoca sindromul pulmonar hantavirus, care crește riscul de deces la aproape 40%.

Având în vedere originea navei de croazieră și numărul de cazuri, această variantă era suspectată, dar nu fusese confirmată până acum.

Anunțul OMS

Mai devreme în cursul zilei de marți, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că a început demersurile pentru identificarea celor peste 80 de pasageri aflați la bordul avionului cu care o turistă olandeză infectată cu hantavirus a fost transferată de pe Insula Sfânta Elena spre orașul sud-african Johannesburg, unde pacienta a decedat la spital.

Respectiva olandeză, în vârstă de 69 de ani, al cărei soț de 70 de ani a murit la bordul navei de croazieră MV Hondius, fusese debarcată pe Insula Sfânta Elena pe 24 aprilie „cu simptome gastrointestinale”, apoi a fost îmbarcată într-un avion în ziua următoare cu destinația Johannesburg, în Africa de Sud, a precizat OMS.

Ea a murit la o zi după aceea, pe 26 aprilie, iar infectarea ei cu un hantavirus a fost confirmată luni. „Cercetări au fost demarate pentru a-i găsi pe pasagerii” avionului care a efectuat acea cursă aeriană, a adăugat OMS, într-un comunicat citat de AFP și Agerpres.

Este vorba despre un zbor operat de compania sud-africană Airlink pe 25 aprilie, cu 82 de pasageri și șase membri ai echipajului la bord, a dezvăluit directoarea de vânzări și marketing a companiei Airlink, Karin Murray.

OMS suspectează „o transmitere interumană între persoanele care au intrat în contact foarte apropiat”, a precizat directoarea interimară a departamentului de prevenție și pregătire pentru epidemii din cadrul organizației, Maria Van Kerkhove.

O singură cursă aeriană pe săptămână asigură legătura între Johannesburg și acea insulă izolată din Atlanticul de Sud, iar zborul durează aproximativ patru ore.

Autoritățile sud-africane i-au cerut companiei aeriene Airlink să îi informeze pe pasagerii acelei curse că vor trebui să contacteze Ministerul Sănătății, dacă nu au fost deja contactați de acesta, a adăugat Karin Murray.

MV Hondius, nava de croazieră suspectată că este un focar de hantavirus, urma să părăsească rapid arhipelagul Capul Verde, după evacuarea medicală a doi membri ai echipajului, care sunt bolnavi, precum și a unui pasager, considerat caz de contact apropiat cu un pacient decedat pe 2 mai.

Operatorul vasului de croazieră, Oceanwide Expeditions, a anunțat marți seară că cele trei persoane vor fi evacuate medical cu două avioane spre Olanda.

După evacuarea lor, compania olandeză a precizat că nava MV Hondius va putea să plece din largul coastelor Republicii Capului Verde și să se îndrepte spre Gran Canaria sau Tenerife, din Insulele Canare (Spania), „ceea ce va presupune trei zile de navigație”.

MV Hondius a plecat în călătoria sa din Ushuaia, din Argentina, spre arhipelagul Capul Verde, având la bord 88 de pasageri și 59 de membri ai echipajului de 23 de naționalități.

OMS a anunțat duminică trei decese pe acea navă – un cuplu de olandezi și o turistă germană – asociate cu un posibil focar de infecție cu hantavirus, infecție ce poate provoca un simptom respirator acut.