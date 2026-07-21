Liderul unei țări interzice oficial alegerile: „Avem nevoie de un zid!” / Motivul invocat de dictator

Decizia anunțată duminică marchează trecerea definitivă la o dictatură de familie pentru această țară din America Centrală, potrivit The Guardian.

Nicaragua nu va mai organiza alte alegeri pentru a împiedica opoziția să ajungă la putere, a declarat președintele țării, Daniel Ortega.

Liderul autoritar în vârstă de 80 de ani, aflat la putere din 2007, a afirmat că va colabora cu Congresul pe care îl controlează pentru a adopta noi legi care să „ridice un zid” împotriva opoziției.

Ortega a făcut acest anunț duminică, la ceremonia oficială care a marcat cea de-a 47-a aniversare a revoluției sandiniste din 1979, în cadrul căreia a contribuit la răsturnarea dictaturii brutale a lui Anastasio Somoza.

Deși administrația sa și a soției sale, „co-președinta” Rosario Murillo fuseseră deja marcate de erodarea constantă a democrației, mulți descriu anunțul ca pe o escaladare retorică semnificativă, scrie The Guardian.

„Prin această decizie, Ortega și Murillo au pecetluit tranziția țării către o dictatură familială în toată regula”, a declarat Tiziano Breda, analist principal pentru America Latină la ONG-ul Armed Conflict Location and Event Data.

„Nu vor mai fi alegeri aici”

În timpul unui discurs ținut în fața a mii de angajați ai statului, Ortega a spus: „Nu vor mai fi alegeri aici, pentru ca ei (n.r. partidele de opoziție) să nu poată încerca să preia guvernul, să preia puterea.”

Președintele, care nu mai apăruse în public de 61 de zile, a adăugat: „Vom colabora cu Adunarea Națională și cu instituțiile relevante în privința legilor, deoarece avem nevoie de legi care să ridice un zid, o barieră, împotriva complotiștilor și a trădătorilor care își vând țara.”

Alegerile urmau să aibă loc anul viitor, dar Ortega nu a oferit detalii cu privire la eventuala lor anulare sau la interzicerea participării opoziției. În timpul campaniei electorale din 2021, regimul său a interzis partidele și i-a închis pe toți candidații prezidențiali ai opoziției.

Analistul Tiziano Breda explică: „Ortega și Murillo se tem, în mod evident, de ideea că cea mai mică deschidere politică ar putea crea condițiile necesare pentru ca disidența să se manifeste și să le amenințe controlul asupra puterii, ceea ce ar putea sugera că sprijinul lor intern, deja fragil, este în continuare în scădere. Prin urmare, în loc să organizeze alegeri trucate, au ales să elimine cu totul concurența electorală.”

Anul trecut, Ortega a impus o serie de reforme constituționale care au inclus prelungirea mandatului prezidențial de la cinci la șase ani și promovarea soției sale în funcția de „copreședintă”. Statele Unite se referă la administrația lor ca la „dictatura Murillo-Ortega”.

Acuzațiile aduse SUA și bilanțul represiunii

În timpul discursului său, președintele nicaraguan a criticat SUA pentru o operațiune din ianuarie în urma căreia a fost răpit dictatorul venezuelean Nicolás Maduro.

„Cu toată puterea lor, au luat cu asalt palatul prezidențial, unde se aflau Nicolás și soția sa, Cilia. Au ucis întreaga echipă de securitate de acolo – majoritatea erau cubanezi – și i-au luat pentru a-i închide în SUA. Este monstruos”, a spus Ortega.

Președintele a afirmat că împiedicarea revenirii opoziției la putere era necesară pentru a proteja țara de „complotiștii loviturii de stat” care s-ar fi aflat în spatele protestelor naționale din 2018.

ONU, SUA și mai multe organizații pentru drepturile omului, dar și 30 de foști președinți ibero-americani, i-au acuzat recent pe Ortega și Murillo de moartea liderului indigen și a deputatului cu patru mandate Brooklyn Rivera, în vârstă de 73 de ani, care a petrecut aproape trei ani „încarcerat pe nedrept” de către regim, a declarat Departamentul de Stat al SUA.

Regimul lui Ortega a desfășurat o represiune violentă în urma protestelor naționale din 2018, acțiune în urma căreia au murit peste 350 de persoane, sute au fost rănite, mii au fost încarcerate și aproape 1 milion de nicaraguani au fost forțați să se exileze, conform unor organizații, printre care și ONU.

De asemenea, potrivit Human Rights Watch, în țară se află cu aproximație 50 de prizonieri politici. Regimul a retras cetățenia a 546 de persoane și a închis peste 5.600 de organizații neguvernamentale, 29 de universități și 58 de instituții media.