Lidl aduce în România un produs inedit. Oferta mai e valabilă doar până mâine

Lanțul de supermarketuri german aduce pe rafturi în perioada 21-23 septembrie un fruct inedit: baby kiwi.

Potrivit companiei, frunctul este adus în magazine în cantități limitate. „Cunoscut și sub denumirea de kiwi berry, baby kiwi este un fruct de dimensiunea unui bob mare de strugure, cu coajă fină și comestibilă. Spre deosebire de kiwi-ul clasic, acesta poate fi consumat integral, fără a fi curățat de coajă. Mai mult, fructele sunt coapte și pregătite pentru consum atunci când cedează ușor la o apăsare fină, iar eventualele pete maronii sunt doar urme estetice provocate de frecarea cu crengile în timpul creșterii, fără a le afecta calitatea”, se arată în comunicatul de presă al Lidl.

Produsul este disponibil în caserole de 125 g și poate fi integrat cu ușurință în alimentația de zi cu zi.

Mai mult, fructul beneficiază de rezistență naturală la boli, ceea ce reduce necesitatea intervențiilor chimice în procesul de producție, se mai arată în comunicat.