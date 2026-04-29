Lidl anunță că reorganizează o categorie de produse în magazinele sale din România. Ce se schimbă

Lidl România a anunțat că va reorganiza produsele nealimentare din magazinele sale, astfel încât vor fi delimitate „într-un singur univers, definit de șase lumi”.

Este vorba despre cele șase branduri proprii de articole pentru uz casnic, igienă personală, textile, îngrijirea bebelușilor și electrocasnice: Silvercrest, Crivit, Esmara, Lupilu, Parkside și Livarno.

Reorganizarea a fost făcută deja în unele magazine ale lanțului, iar de mâine, aceasta va exista în fiecare magazin din țară, au transmis reprezentanții pentru HotNews.

„Această abordare inovativă pune accent pe structurarea clară în magazine a produselor nealimentare, astfel încât clienții să poată identifica rapid soluțiile potrivite pentru nevoile lor, într-un singur loc, la prețuri accesibile și cu un standard ridicat de calitate. În universul Lidl, toate produsele mărci proprii Lidl din categoria non-food se vor reuni în 6 lumi”, a transmis Lidl într-un comunicat de presă.

Conform retailerului german, fiecare brand va avea „ o identitate vizuală distinctă, cu culori și semnalizare dedicat”.

„Clienții sunt informați despre acest univers Lidl prin catalogul dedicat care se găsește pe site-ul Lidl, precum și prin comunicatul de presă transmis mass-media”, au mai transmis reprezentanții magazinului.