Lidl, interdicție să vândă sandalele care imită modelele unui celebru brand de modă. Decizie a instanței privind „designul tălpii interioare”, în Olanda

Lidl trebuie să înceteze vânzarea versiunilor care imită celebrele sandale Birkenstock în Olanda, a hotărât o instanță olandeză.

Lanțul de supermarketuri cu prețuri reduse riscă o amendă de 5.000 de euro (4.200 de lire sterline) pe zi dacă nu se conformează și trebuie, de asemenea, să transmită datele privind vânzările către Birkenstock, conform deciziei judecătorești.

De asemenea, Lidl trebuie să despăgubească Birkenstock și să îi plătească cheltuielile de judecată, suma urmând a fi stabilită prin hotărâri judecătorești separate, relatează BBC News.

Birkenstock a transmis, într-un comunicat, că hotărârea transmite un mesaj clar, și anume că „imitațiilor nu trebuie să li se permită să profite de pe urma creativității și inovației (noastre)”. BBC a solicitat Lidl un punct de vedere după decizie.

Hotărârea, care încă poate fi contestată, înseamnă că Lidl nu poate vinde versiunile sale care imită modelele Arizona, Madrid, Gizeh, Boston și Florida ale Birkenstock pe teritoriul Olandei, după ce instanța a constatat că lanțul de magazine a încălcat marca înregistrată a Birkenstock privind „designul tălpii interioare” a sandalelor (designul branțurilor).

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de hotărâri judecătorești privind designurile Birkenstock.

În noiembrie 2025, o hotărâre a unui tribunal olandez a interzis retailerului Scapino să vândă produse similare, într-o decizie care face în prezent obiectul unui recurs.

Iar în decembrie 2025, cea mai înaltă instanță din Europa a hotărât că produsele comerciale de uz cotidian pot beneficia de drepturi de autor dacă prezintă alegeri creative de design, o decizie pe care Birkenstock a considerat-o relevantă pentru sandalele sale „iconice”.

Cu toate acestea, Birkenstock a suferit și un eșec la cea mai înaltă instanță din Germania la începutul anului 2025.

Poate că sandalele erau suficient de atractive încât cunoscuta actriță australiană Margot Robbie să le poarte în filmul „Barbie”, notează BBC, dar judecătorii germani au decis că acestea sunt produse practice, nu opere de artă – un rezultat pe care Birkenstock l-a calificat la momentul respectiv drept o „ocazie ratată”.

În urma hotărârii de miercuri, Birkenstock a mai afirmat că „își va apăra în continuare cu fermitate drepturile și va folosi toate mijloacele legale disponibile pentru a combate imitațiile produselor sale iconice”.

„Pentru a-și proteja partenerii din retail și consumatorii, Birkenstock va continua să ia măsuri decisive împotriva imitatorilor care încearcă să profite de ideile creative și inovațiile companiei”, a adăugat aceasta.

Birkenstock nu este nicidecum singura marcă de modă implicată în dispute cu marile lanțuri de retail pe tema imitării designului unor produse.

Giganți ai industriei încălțămintei, precum Dr. Martens, au dat în judecată în repetate rânduri marii vânzători online în legătură cu designul cizmelor, în timp ce casa de lux Christian Louboutin a petrecut ani de zile în litigii la nivel mondial pentru a-și apăra tălpile roșii caracteristice împotriva imitatorilor din magazinele obișnuite.

Sandale Birkenstock de vânzare în Berlin, Germania, 20 iunie 2018. FOTO: © Cineberg Ug | Dreamstime.com