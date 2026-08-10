Lidl confirmă oficial mișcarea observată zilele trecute pe rafturi de clienții din România

Lanțul de hypermarketuri anunță oficial introducerea în România a pungilor antirisipă cu legume și fructe. Apariția acestora fusese semnalată zilele trecute de mai mulți clienți.

„Lidl România introduce în magazine Punga antirisipă, o nouă inițiativă menită să contribuie la reducerea risipei alimentare prin valorificarea fructelor și legumelor care nu mai îndeplinesc standardele estetice de prezentare la raft, dar care își păstrează calitatea și sunt în continuare potrivite pentru consum”, se arată într-un comunicat de presă.

Punga antirisipă este prezentă în toate magazinele și conține aproximativ 2 kg de fructe și/sau legume, într-un mix de produse divers. Prețul unei pungi este de 5 lei.

În plus, lanțul de magazine precizează că „pentru siguranța consumatorilor, pungile nu vor include produse alergene, precum țelina sau păstârnacul”.

Punga antirisipă face parte dintr-o inițiativă implementată în prezent în peste 20 de țări în care Lidl este prezent, susține compania. Anul trecut, prin acest concept, au fost salvate de la risipă peste 100.000 de tone de fructe și legume.

