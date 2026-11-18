Lanțul german de supermarketuri inaugurează pe 19 noiembrie primul său magazin din orașul Vicovu de Sus, județul Suceava.

Magazinul din Vicovu de Sus este situat pe Calea Cernăuți, Nr. 209A, are o suprafață de vânzare de peste 1.000 mp și pune la dispoziția clienților 96 de locuri de parcare, informează compania într-un comunicat de presă. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 21:00, iar duminică, între orele 08:00 și 20:00.

Odată cu inaugurarea magazinului din Vicovu de Sus, Lidl a creat 24 de noi locuri de muncă la nivel local.

Cu o populație de circa 15.000 de locuitori, orașul este format din localitățile componente Bivolăria și Vicovu de Sus (reședința). Orașul se află la circa 5 km de un punct de trecere al frontierei cu Ucraina.

Potrivit Lidl, în perioada 19-22 noiembrie, clienții Lidl sunt așteptați cu oferte speciale, disponibile exclusiv în noul magazin din Vicovu de Sus, la o selecție de produse alimentare din categorii precum carne, lactate, fructe, legume și băuturi, cu reduceri de până la 42%, precum și articole pentru casă și grădină, cu reduceri de până la 53%, în limita stocului disponibil.

De asemenea, în aceeași perioadă, utilizatorii Lidl Plus care setează magazinul din Vicovu

de Sus ca unitate favorită în aplicație beneficiază de un cupon în valoare de 20 de lei,

utilizabil la cumpărături de minimum 100 de lei, se mai arată în comunicat.





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