Lidl lansează un concurs cu un premiu foarte mare pentru clienții din România. Bani pentru o casă
Lanțul de hipermarketuri german derulează în perioada 19 octombrie – 31 decembrie 2026 un nou concurs dedicat gamei sale proprii Deluxe, prin care le oferă clienților șansa de a câștiga până la 150.000 de euro pentru achiziția unuia sau mai multor imobile rezidențiale., se arată în comunicat.
- În plus, compania mai oferă și alte premii pentru casă
- Extragerea câștigătorilor va avea loc până cel târziu la data de 15
ianuarie 2027, iar câștigătorii validați vor fi anunțați până cel târziu la data de 28 februarie
2027.
Pentru a se putea înscrie în concurs, clienții trebuie să efectueze cumpărături de minimum 100 de lei pe un singur bon fiscal — care să includă cel puțin un produs Deluxe —, să scaneze aplicația Lidl Plus la momentul plății și să confirme înscrierea în aplicația mobilă. Fiecare bon eligibil aduce o
șansă în plus la tragerea la sorți. În plus, cumpărăturile achitate cu un card Mastercard
emis în România le aduc clienților un avantaj suplimentar: dublarea automată a șanselor de
câștig pentru fiecare participare validă, se arată în comunicatul Lidl.
În plus, compania pune la bătaie și premii în electrocasnice:
● 5 x seturi de electrocasnice Samsung, fiecare set fiind format din combină frigorifică, mașină de spălat vase, plită cu inducție, cuptor electric și mașină de spălat rufe;
● 10 x aspiratoare Roborock.
Valoarea comercială totală a premiilor oferite în cadrul concursului este de 961.945 lei,
exclusiv TVA, informează compania.