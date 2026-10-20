Lidl lansează un concurs cu un premiu foarte mare pentru clienții din România. Bani pentru o casă

Lanțul de hipermarketuri german derulează în perioada 19 octombrie – 31 decembrie 2026 un nou concurs dedicat gamei sale proprii Deluxe, prin care le oferă clienților șansa de a câștiga până la 150.000 de euro pentru achiziția unuia sau mai multor imobile rezidențiale., se arată în comunicat.

În plus, compania mai oferă și alte premii pentru casă

Extragerea câștigătorilor va avea loc până cel târziu la data de 15

ianuarie 2027, iar câștigătorii validați vor fi anunțați până cel târziu la data de 28 februarie

2027.

Pentru a se putea înscrie în concurs, clienții trebuie să efectueze cumpărături de minimum 100 de lei pe un singur bon fiscal — care să includă cel puțin un produs Deluxe —, să scaneze aplicația Lidl Plus la momentul plății și să confirme înscrierea în aplicația mobilă. Fiecare bon eligibil aduce o

șansă în plus la tragerea la sorți. În plus, cumpărăturile achitate cu un card Mastercard

emis în România le aduc clienților un avantaj suplimentar: dublarea automată a șanselor de

câștig pentru fiecare participare validă, se arată în comunicatul Lidl.

În plus, compania pune la bătaie și premii în electrocasnice:

● 5 x seturi de electrocasnice Samsung, fiecare set fiind format din combină frigorifică, mașină de spălat vase, plită cu inducție, cuptor electric și mașină de spălat rufe;

● 10 x aspiratoare Roborock.

Valoarea comercială totală a premiilor oferite în cadrul concursului este de 961.945 lei,

exclusiv TVA, informează compania.

