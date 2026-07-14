Lidl retrage de la vânzare o înghețată periculoasă pentru o categorie de persoane

Un lot de îngheţată Gelatelli stil Dubai, comercializată în magazinele Lidl, este retras de la comercializare, întrucât poate conţine nuci caju, periculoase pentru persoanele care sunt alergice, scrie News.ro.

”ANSVSA informează consumatorii că furnizorul Motido GmbH & Co. KG recheamă produsul «Gelatelli Îngheţată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăţi de ciocolată (3%) şi pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500 ml», întrucât nu poate fi exclusă prezenţa nucilor caju”, este anunţul postat, marţi, pe Facebook, de ANSVSA.

Lotul vizat este D2W48J25R1. Termen de valabilitate: 24.11.2027. Furnizor: Motido GmbH & Co. KG.

”Din cauza unei posibile reacţii alergice în urma consumului, persoanele cu alergie la nucile caju ar trebui să acorde o atenţie deosebită acestei rechemări şi să nu consume produsul afectat. Produsul rămâne sigur pentru consumul persoanelor fără alergie la nucile caju”, se mai arată în anunţ.

Persoanele cu alergie la nucile caju sunt rugate să nu consume îngheţata din lotul de mai sus, din cauza riscului de reacţii alergice.

Lidl România a retras produsul de la vânzare, iar acesta poate fi returnat în orice magazin din reţea. Contravaloarea va fi rambursată chiar şi fără prezentarea bonului fiscal.

Rechemarea vizează exclusiv lotul indicat, alte produse ale mărcii Gelatelli nefiind afectate.