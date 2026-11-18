Plafonul unic zilnic instituit pentru operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în numerar va fi de 50.000 lei, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, scrie Agerpres.

Propunerea legislativă, inițiată de AUR, modifică Legea nr. 70/2015 privind disciplina financiară în operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, în sensul instituirii unui plafon unic zilnic de 50.000 lei pentru operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în numerar.

Legea actuală prevede plafoane diferenţiate de 5.000 de lei sau de 10.000 de lei.

Proiectul vizează, conform art. 1 alin (1), operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică.

„Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii: încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei de la o persoană, încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei de la o persoană, plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare”, prevede proiectul.

Ce este interzis

Conform iniţiativei legislative, sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000 lei, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a cărei valoare este mai mare de 50.000 lei.

„Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000 lei”, stipulează proiectul.

Proiectul a fost respins de Senat, iar Camera Deputaţilor este for legislativ decizional. Pentru a intra în vigoare, el trebuie promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.