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Stația de tramvai de la Piața Unirii. Foto: Shutterstock
Actualitate

Linia de tramvai care va traversa Piața Unirii și două mari artere reamenajate / 6 proiecte majore de infrastructură, aprobate în București

Catiușa Ivanov
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Proiectele au o valoare estimată la peste 1 miliard de lei și au fost aprobate miercuri de Consiliul General al Municipiului București.

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