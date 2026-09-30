Linia de tramvai care va traversa Piața Unirii și două mari artere reamenajate / 6 proiecte majore de infrastructură, aprobate în București

Proiectele au o valoare estimată la peste 1 miliard de lei și au fost aprobate miercuri de Consiliul General al Municipiului București.

Consiliul General a aprobat, miercuri, printre altele, studiul de fezabilitate pentru extinderea tramvaiului în Piața Unirii.

Este vorba despre conectarea infrastructurii de tramvai de pe B-duI Regina Maria, din zona terminalului de tramvai Piața Unirii cu infrastructura de tramvai existentă pe B-dul Corneliu Coposu, din zona intersecției cu Str. Sf. Vineri, prin traversarea zonei Pieței Unirii cu linie de tramvai. Astfel se va putea ajunge de pe Șoseaua Colentina/ Șoseaua Pantelimon în Rahova.

Valoarea investiției este estimată la 306 milioane lei, iar termenul de finalizare 18 luni.

O nouă linie de tramvai

Linia nouă de tramvai ar urma să plece de la Piața Sf. Vineri, să treacă pe bd. Corneliu Coposu, prin Piața Unirii, prin fața Hanului lui Manuc, apoi pe lateralul parcului, până la baza Dealului Mitropoliei, unde se unește cu linia care vine din Rahova.

O nouă stație este propusă de-a lungul acestei extinderi, în interiorul scuarului din fața Hanului lui Manuc. Noua linie de tramvai va avea o lungime de 1,2 km. Proiectul propune și modernizarea stațiilor existente la cele trei terminale.

Exproprieri pentru pasajul de la Șoseaua Olteniței

Consiliul General a mai aprobat, miercuri, declanșarea exproprierilor pentru pasajul rutier de la intersecția Șoseaua Olteniței – Șoseaua Vitan-Bârzești – Strada Ion Iriceanu, făcut de Primăria Sectorului 4.

Este vorba despre exproprierea a 39.229 metri pătrați, pentru care Sectorul 4 va plăti 539.603 lei. Banii vor fi asigurați integral din fondurile proprii ale Sectorului 4, cu termen de virare până la 31 decembrie 2026. Terenurile sunt în principal în domeniul public al statului și al Municipiului București, doar mici parcele fiind proprietate privată.

Noul pasaj suprateran în intersecția dintre Șoseaua Olteniței, Șoseaua Vitan-Bârzești și Strada Sergent Ion Iriceanu a fost aprobat în ianuerie 2025 de Consiliul Local al Sectorului 4. Investiția are o valoare estimată de 428 milioane lei cu TVA, distinctă de cei circa 540.000 lei pentru exproprieri.

Primarul Daniel Băluță a anunțat recent că lucrările vor începe după finalizarea pasajului Apărătorii Patriei.

Consolidarea Podului Opera

În ședința de azi a fost aprobat și un proiect de modernizare a Podului Opera, care trece peste râul Dâmbovița, în Piața Operei.

Podul a fost expertizat în 2023 și încadrat în categoria „nesatisfăcător”, fiind în stare avansată de degradare, se arată în referatul de aprobare a proiectului. Lucrările de reabilitare sunt estimate la 107 milioane lei, iar termenul de execuție 2 ani.

Podul a fost construit în etape succesive. Prima etapă, în 1986, odată cu amenajarea complexă a râului Dâmbovița, când a fost construit tronsonul de pod din zona de mijloc, cu lățimea de 37,60 metri. În 1993, podul a fost lărgit, adăugându-se două tronsoane, în amonte și în aval, ajungându-se la o lățime totală de 124,79 metri.

Amenajarea Căii Griviței

Consiliul General a aprobat și reamenajarea Căii Grivița, între strada Buzești și bd. Ion Mihalache. Valoarea investiției este de 231 milioane lei, iar termenul de execuție a lucrărilor – 20 de luni, potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați. Lucrările vizează modernizarea trotuarelor, a carosabilului, amenajarea unor noi spații verzi și piste pentru biciclete.

Artera este degradată, nu are piste pentru biciclete, traficul este blocat, se arată în referatul de aprobare a proiectului. Pista de biciclete care va fi amenajată va avea peste 22.000 de utilizatori/an.

Amenajarea bulevardului Ion Mihalache

Consiliul General a aprobat și modernizarea bd. Ion Mihalache. Valoarea investiției este de 103 milioane lei, iar termenul de execuție este de 10 luni. Lucrările vizează modernizarea trotuarelor, a carosabilului, amenajarea unor noi spații verzi și piste pentru biciclete.

Pista de biciclete care va fi amenajată va avea peste 43.000 de utilizatori/an, estimează reprezentanții Primăriei Capitalei.

Studii pentru străpungerea Pod Ciurel-Șoseaua de Centură

Consiliul General a aprobat asocierea dintre Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 6 pentru realizarea unui PLan Urbanistic Zonal în vederea „integrării obiectivului Penetrația Pasaj Ciurel – Drumul Național Centura București, in infrastructura rutiera existenta în Sectorul 6”.

Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a declarat pentru HotNews că dorește continuarea proiectului pentru a mai descongestiona traficul pe bulevardul Iuliu Maniu.

„Bulevardul Iuliu Maniu este singura ieșire din București spre V, spre autostrada A1. Este un bulevard extrem de aglomerat, pe care nu avem cum să-l lărgim, pentru că nu ne permite fizic Noi trebuie să venim cu variante prin care să dăm alternative traficului pentru ieșirea spre A1”, a declarat primarul pentru HotNews.

Edilul spune că prima alternativă este drumul radial 1, care prelungește Bulevardul Timișoara spre autostrada de centură A0, în zona Bolintin.

„A doua alternativă, continuarea acestui pasaj, care acum este inutil, un viraj în care s-au băgat peste 250 milioane de lei”, a explicat primarul.

Paul Moldovan spune că proiectul va fi diferit de cel propus de fostul primar Sorin Oprescu, și anume un drum expres.

„Noi vrem să creăm un bulevard urban pe profilul pe care l-am făcut pe strada Valea Largă, adică două benzi de trafic pe sens, una dintre ele bandă de autobuz, pistă de bicicletă de minim 2 metri pe fiecare sens, trotuare de 3 metri pe fiecare parte și zone de demarcare între biciclete, trafic și pietoni, zone verzi, copaci, verdeață, bănci și așa mai departe”, a explicat Paul Moldovan.

Pasajul Ciurel a fost început de primarul Sorin Oprescu, fiind finalizat în 2020 de Gabriela Firea. Pentru construirea lui Primăria Capitalei a cheltuit 240 milioane de lei.

Pasajul urma să fie continuat cu un drum expres, cu trei benzi pe sens, până la Șoseaua de centură, însă proiectul a fost blocat de primarul Nicușor Dan, care a spus că va aduce și mai mult trafic prin centrul Bucureștiului, contrar practicilor europene.

În urmă cu câteva zile, trei specialiști consultați de HotNews au explicat ce efecte va avea noul drum asupra traficului din București.