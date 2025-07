Linia roșie a PSD: „Nu putem gira o politică ce condamnă dezvoltarea locală”. Avertismentul lui Paul Stănescu pentru Guvern

Reducerea finanțării pentru autoritățile locale echivalează cu „blocarea modernizării” României, iar acest lucru este inacceptabil pentru PSD, afirmă secretarul general al social-democraților, Paul Stănescu.

„Tăierea investițiilor locale înseamnă blocarea modernizării României. Am fost alături de comunități și am finanțat proiecte locale vitale pentru oameni. Niciun primar, indiferent că e de la PSD sau PNL, nu își dorește tăierea investițiilor în drumuri, apă, canal sau școli. PSD nu poate gira o politică ce condamnă dezvoltarea locală. Am spus încă de la începutul discuțiilor despre formarea Guvernului că este o linie roșie”, a scris marți Paul Stănescu, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Noi am demonstrat, prin fiecare buget, că respectăm nevoile reale ale comunităților”, a continuat el.

„Reducerea finanțării pentru autoritățile locale ar însemna blocarea modernizării României, iar acest lucru este inacceptabil pentru noi. Vocea aleșilor locali, indiferent de partid, trebuie ascultată”, a mai afirmat secretarul general al PSD.

Acesta insistă că „nu vom fi parteneri într-un Guvern care ignoră această realitate și taie fără discernământ”.

„Primarii sunt cei care răspund zilnic în fața cetățenilor, cunosc problemele reale din teritoriu și lucrează direct cu oamenii. Ei nu cer privilegii, ci susținere pentru a putea continua investițiile care fac viața mai bună în fiecare comună și oraș”, a mai susținut Paul Stănescu.

Luni, el afirmase că este nevoie de o ședință a coaliției în care să fie discutate măsurile care „afectează mai mult decât este cazul” administrațiile locale, investițiile publice și românii vulnerabili, menționând că PSD trebuie să decidă urgent dacă mai rămâne la guvernare.

„Nu putem accepta o abordare în care se renunță la investiții esențiale în infrastructură și dezvoltare locală, în mare parte în stadiu avansat de execuție, doar pentru a da bine la cifre. România nu este o corabie care se scufundă. Reformele nu se fac prin teroare administrativă, ci prin dialog, echilibru și responsabilitate. Nu putem accepta ca premierul și alți lideri din coaliție să promită deschidere, dar în realitate orice decizie să se ia fără nicio analiză făcută împreună cu toți factorii implicați”, a transmis luni Paul Stănescu.

El a adăugat că, în același timp, PSD nu poate accepta ca partenerii de coaliție, USR și PNL să atace în continuu PSD, dar să aibă votul social-democraților de susținere când este vorba de asumarea răspunderii.

„În aceste condiții, cred că se impune de urgență o ședință a coaliției în care să discutăm măsurile care afectează mai mult decât este cazul administrațiile locale, investițiile publice și românii vulnerabili. Iar noi trebuie să decidem urgent în partid dacă mai rămânem la guvernare. Putem susține reformele necesare și din Parlament, dar nu vom accepta ca viața oamenilor să fie sacrificată pentru un plan contabil rece și nedrept. PSD va sprijini orice măsură care elimină risipa și abuzurile, dar nu va confunda responsabilitatea cu austeritatea și recesiunea!”, a mai transmis ieri secretarul general al PSD.

Ce spune Grindeanu despre o posibilă ieșire de la guvernare

Președintele interimar al PSD susține că acolo unde lucrările prin Programul Național de Investiții (PNI) „Anghel Saligny” nu au început, ele pot fi amânate și „ne putem lipsi un an de săli de sport, cămine culturale și bazine de înot”, însă proiectele de drumuri, gaze apă și canalizare, aflate în derulare, nu trebuie oprite.

Mesajul lui Sorin Grindeanu a venit în contextul în care în ultimele zile mai mulți lideri din PSD s-au arătat nemulțumiți de anunțul premierului Ilie Bolojan conform căruia anumite investiții din „Anghel Saligny” vor fi oprite, pentru a face economie la bugetul de stat.

Președintele interimar al PSD susține că partidul pe care îl conduce vrea adoptarea rapidă a unui pachet de măsuri cu „o destinație clară: tăierea privilegiilor și sinecurilor”, inclusiv prin angajarea răspunderii Guvernului.

„PSD nu girează obtuzități contabile care pun lacăt pe dezvoltarea comunităților locale! Nicio țară nu s-a dezvoltat lovind în propriii cetățeni. În prezent, sunt aproximativ 2.700 de proiecte de drumuri, gaze, apă și canalizare care au fost oprite în toată țara. Închiderea lor înseamnă dispreț față de nevoile reale ale românilor! Înseamnă risipă de bani și nu economie, pierderea lucrărilor deja făcute și a unor locuri de muncă”, a susținut Grindeanu, într-o postare pe pagina lui de Facebook.

„Concret: stoparea unui proiect aflat la 60% cu o valoare de 50 de milioane de lei și pentru care s-au cheltuit deja 30 de milioane, nu egalează automat cu o economie de 20 de milioane! Ci cu pierderea totală a investiției! De ce? Pentru că va costa mai mult să fie conservat acel proiect, decât să fie finalizat”, a explicat președintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu a dat însă asigurări că PSD nu va ieși de la guvernare.

„Avem responsabilități uriașe față de românii cu venituri mici și medii și față de comunitățile locale. PSD a intrat în Guvern tocmai ca să apere aceste lucruri. Cine crede că se poate guverna doar cu tăieri și blocaje și cu punerea întregii economii în cap să își asume deschis asta”, conform acestuia.

El a afirmat și că, în realitate, curajul „reformei înseamnă să te iei de cei care nu plătesc taxe și impozite, care fac lobby ca să evite majorarea redevențelor sau care își externalizează profiturile”.

„Această formulă de guvernare este singura șansă pentru ca România să își păstreze direcția de dezvoltare, dar deciziile trebuie luate împreună de toate partidele. Nu unilateral, nu prin circulare și nu peste capul celor care guvernează pentru românii din toate comunitățile, de la cele mai mici, la cele mai mari”, a spus Grindeanu, în finalul postării lui.

Ce măsuri pentru administrațiile locale vrea Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că Executivul va impune în perioada următoare un număr maxim de angajați în primării și în consiliile județene.

Pentru primăriile care se află în situația în care nu își pot plăti din veniturile proprii salariile, Guvernul va interveni și va impune grila de salarizare pentru angajați.

Premierul a susținut reducerea numărul de polițiști locali și alocarea fondurilor guvernamentale pentru primării în funcție de eficiență.

De asemenea, Bolojan a anunțat că investițiile prin Programul Național „Anghel Saligny” vor fi „prioritizate”, fondurile fiind asigurate pentru finanțarea proiectelor care au un stadiu avansat.

O altă măsură anunțată vineri de ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, îi vizează pe șoferi: cei care nu își vor plăti amenzile de circulație în termen de 90 de zile vor rămâne fără permis.