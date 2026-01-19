„Linii roșii care nu pot fi trecute”. Mesaj ferm pentru Trump despre Groenlanda, în timp ce Europa pregătește „bazooka comercială”

Soldații din armata daneză participă la antrenamente cu foc real după sosirea lor în Groenlanda, duminică, 18 ianuarie 2026. Armata daneză lucrează pentru a-și intensifica activitățile în și în jurul Groenlandei, în cooperare cu aliații săi din NATO, pe fondul amenințărilor președintelui american Trump de a prelua controlul asupra insulei Groenlanda. FOTO: Danish Defence Command / UPI / Profimedia

Ministrul danez de Externe, Lars Loekke Rasmussen, a declarat luni că există „linii roșii care nu pot fi trecute”, referindu-se la aspirațiile președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. Cu toate acestea, șeful diplomației de la Copenhaga a adăugat că nu are intenția de a escalada situația, relatează CNN.

Trump a făcut o conexiune între ambițiile sale legate de anexarea Groenlandei și candidatura lui fără succes la Premiul Nobel pentru Pace, într-un mesaj extraordinar adresat premierului Norvegiei. Liderul ameriscan a afirmat că nu se mai simte obligat „să se gândească exclusiv la pace”.

Țările europene iau în considerare utilizarea așa-numitei „bazooka comerciale”, după ce Trump a amenințat cu impunerea de noi tarife vamale asupra aliaților europeni, inclusiv față de Regatul Unit, până la încheierea unui acord pentru achiziționarea Groenlandei.

Premirul britanic Keir Starmer a transmis că este „complet greșit” să impui tarife aliaților și că viitorul Groenlandei aparține poporului său și Danemarcei.

Luni, șeful diplomației daneze a spus că el crede că Regatul Unit și Uniunea Europeană vor susține Danemarca, invocând „declarația fermă” de sprijin a prim-ministrului britanic Keir Starmer.

Starmer a spus luni că este „complet greșit” să se impună tarife aliaților și a reafirmat că orice decizie privind statutul viitor al Groenlandei „aparține poporului groenlandez”.

Întrebat dacă se simte trădat de SUA, Rasmussen a afirmat: „Folosesc cuvântul surprins… Nu am intenția de a escalada lucrurile”.

„Este foarte important ca toți aliații noștri din alianța NATO, Uniunea Europeană, să susțină aceste principii pentru a-i arăta președintelui american că «aveți o dorință, aveți o viziune, aveți o cerere, dar nu veți putea niciodată să realizați asta punând presiune asupra noastră»”, a declarat Rasmussen.

Europa își va menține poziția, afirmă șefa politicii externe a UE

Europa nu este interesată să intre într-o „ceartă” cu SUA cu privire la ambițiile președintelui Donald Trump de a anexa Groenlanda, dar blocul comunitar „își va menține poziția”, potrivit șefei politicii externe a UE, Kaja Kallas.

„Nu avem niciun interes să intrăm într-o luptă, dar ne vom menține poziția. Europa dispune de o serie de instrumente pentru a-și proteja interesele”, a afirmat Kallas, într-o postare pe rețelele de socializare luni.

Amenințarea lui Trump de a impune tarife vamale aliaților săi dacă nu se ajunge la un acord privind achiziționarea Groenlandei de către SUA „nu este calea de urmat”, a mai spus Kallas.

„Danemarca și Groenlanda nu sunt singure”, a insistat ea. „Securitatea arctică este un interes transatlantic comun, pe care îl putem discuta cu aliații noștri americani”, a adăugat șefa diplomației europene.

Anunțul șefului NATO

NATO va continua să colaboreze cu Danemarca și Groenlanda în chestiuni legate de securitatea regiunii arctice, a declarat luni secretarul general al alianței militare, Mark Rutte.

Afirmațiile lui au venit vin urma unei întâlniri cu ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, și ministra de Externe din Groenlanda, Vivian Motzfeldt.

„Am discutat despre importanța regiunii arctice – inclusiv Groenlanda – pentru securitatea noastră colectivă și despre modul în care (Danemarca) intensifică investițiile în capacități cheie”, a scris Rutte, într-un mesaj publicat pe X. „Vom continua să colaborăm ca aliați în aceste chestiuni importante”, a precizat șeful NATO.

„Nu ne lăsăm presați”, spune premierul Groenlandei

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a transmis luni că dialogul ar trebui să prevaleze în contextul conflictului dintre SUA și Europa privind aspirațiile președintelui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda și amenințarea ulterioară cu impunerea de tarife vamale asupra aliaților europeni.

„Nu ne lăsăm presați. Rămânem ferm pe poziția dialogului, a respectului și a dreptului internațional”, a afirmat Nielsen într-o postare pe rețelele de socializare, referindu-se la ultimele anunțuri ale lui Trump.

Nielsen a afirmat că sprijinul acordat Groenlandei de către alte țări și lideri de stat „înseamnă ceva”, numindu-l „o recunoaștere clară a faptului că Groenlanda este o societate democratică cu dreptul de a lua propriile decizii”.

„Demonstrațiile din țară și din Danemarca au arătat o unitate puternică și demnă. Mulți oameni și-au exprimat pașnic dragostea pentru țara noastră și respectul pentru democrația noastră. Sunt foarte recunoscător pentru asta”, a adăugat el.

„Bazooka comercială”

Țările europene iau în considerare utilizarea „bazooka comercială” după ce Trump a amenințat cu impunerea de noi taxe vamale asupra aliaților europeni.

Instrumentul – adoptat în 2023 având în vedere țări precum China – poate fi aplicat dacă o țară terță încearcă să exercite presiuni asupra Uniunii Europene sau asupra unuia dintre statele sale membre „pentru a face o anumită alegere prin aplicarea sau amenințarea cu aplicarea de măsuri care afectează comerțul sau investițiile”. Acesta ar putea bloca o parte din accesul Americii la piețele UE sau ar putea impune controale asupra exporturilor, printre alte potențiale contramăsuri.

Trump a anunțat sâmbătă că va impune tarife de 10% începând cu 1 februarie asupra mărfurilor provenite din opt țări care se opun preluării Groenlandei de către SUA. Taxele urmează să crească la 25% dacă nu se ajunge la un acord până la 1 iunie.

Tipurile de măsuri pe care Comisia Europeană le poate lua folosind acest instrument anti-coerciție includ restricționarea „investițiilor străine directe, piețelor financiare, achizițiilor publice, aspectelor comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, controalelor la export și altele”.

Cu toate acestea, punerea în aplicare a acestei „bazooka comerciale” ar putea dura ceva timp.

Comisia Europeană ar trebui mai întâi să examineze existența coerciției economice într-un caz individual. Apoi, ea are la dispoziție maximum opt până la zece săptămâni pentru a pune în aplicare „în mod rapid” actul și urmează să solicite apoi „țării terțe care exercită coerciția să o înceteze ”, conform acestei politici europene.

Ulterior, urmează să fie depuse eforturi pentru a se consulta cu țara terță care exercită coerciția în vederea soluționării problemei, dar „dacă aceste eforturi nu dau roade”, UE ar pune în aplicare instrumentul său anti-coerciție.

Trupe suplimentare daneze, dislocate în Groenlanda

Numărul trupelor daneze din Groenlanda va crește „substanțial” după ziua de luni, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei daneze pentru CNN, soldații fiind dislocați pe insula arctică chiar astăzi.

Trupele vor fi trimise în municipalitatea Kangerlussuaq, a precizat purtătorul de cuvânt. Kangerlussuaq (din sud-vestul insulei) se află în Cercul Polar Arctic.

Șeful Armatei Regale Daneze, generalul-maior Peter Boysen, va fi detașat împreună cu soldații, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Armata daneză a transmis, într-un mesaj pe Instagram, că soldații sosiți în Groenlanda s-au deplasat la un poligon de tragere pentru a-și „pune la punct armele și pentru primele activități de instrucție despre cum să le mânuiască la temperaturi de sub zero grade, în condiții de vânt și ninsoare”.

„Soldații vor rămâne în Groenlanda în cadrul exercițiului «Arctic Endurance», care se concentrează pe apărarea flancului nordic al NATO. Mai mulți parteneri din NATO participă de asemenea la exercițiu, atât cu trupe, cât și la planificare”, a mai comunicat armata daneză.

Prioritatea UE în privința tarifelor vamale

Pe fondul amenințărilor președintelui american că va impune taxe mai multor țări europene în încercarea lui de a prelua Groenlanda, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a afirmat că prioritatea liderilor UE este „să se angajeze, nu să escaladeze, și să evite impunerea de tarife”.

„Din consultările dintre liderii UE, inclusiv președinta (Ursula) von der Leyen, reiese clar că prioritatea în acest caz este să se angajeze, nu să escaladeze (situația) și să evite impunerea de tarife. De ce? Pentru că acest lucru va afecta în cele din urmă consumatorii și companiile de pe ambele maluri ale Atlanticului”, a declarat luni Olof Gill, purtătorul de cuvânt.

Cu toate acestea, în cazul în care tarifele vamale vor fi impuse, UE „dispune de instrumente și este pregătită să răspundă, deoarece vom face tot ce este necesar pentru a proteja interesele economice ale UE”, a afirmat el.

Liderii europeni „se consultă intens”, în timp ce „dialogul cu SUA continuă la toate nivelurile”, a precizat Gill.

„Uneori, cea mai responsabilă formă de leadership este reținerea, iar leadershipul responsabil este ceea ce caracterizează președinția Ursulei von der Leyen și, de fapt, Uniunea Europeană în ansamblu”, a adăugat el.

Apel din partea lui Starmer

Premierul britanic Keir Starmer a îndemnat Regatul Unit să se unească în fața amenințărilor președintelui american Donald Trump de a invada Groenlanda și de a impune tarife vamale Londrei și altor aliați europeni, subliniind că un război comercial „nu este în interesul nimănui”.

Premierul britanic a declarat că disputa privind Groenlanda, insulă pe care președintele american dorește să o anexeze datorită poziției sale strategice în Arctica și a bogățiilor sale naturale, ar trebui rezolvată printr-o „discuție calmă între aliați”, mai degrabă decât printr-o acțiune militară sau un război comercial.

Într-o alocuțiune din biroul său din Downing Street, Starmer a afirmat că această criză este un „moment pentru ca întreaga țară să se unească”.

Starmer a declarat că un război comercial, precum cel cu care Donald Trump amenință Europa pentru a obține controlul asupra Groenlandei, „nu este în interesul nimănui”.

„Alianțele durează pentru că sunt construite pe respect și parteneriat, nu pe presiune”, a declarat Starmer într-o conferință de presă.

„De aceea spun că utilizarea tarifelor împotriva aliaților este o greșeală totală”, a adăugat el, potrivit agențiilor DPA, AFP și Agerpres.

El a spus că este hotărât să „colaboreze cu aliații europeni ai Regatului Unit și cu Statele Unite” și să „mențină dialogul”.

„Lucrăm îndeaproape cu Statele Unite și nu trebuie să pierdem din vedere faptul că este în interesul nostru național să facem acest lucru. Dar trebuie să ne apărăm valorile”, a insistat șeful guvernului de la Londra.

Danemarca și-a anulat participarea la Forumul de la Davos

Guvernul danez nu va fi reprezentat la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, care a început luni și unde este așteptat să participe de asemenea Donald Trump, pe fondul acestor tensiuni transatlantice provocate de intenția de anexare a insulei arctice, care este un teritoriu autonom al Danemarcei.

Inițial, ministrul danez al comerțului și industriei, Morten Bodskov, urma să participe la forum, dar ministerul său a anunțat luni că și-a anulat călătoria la Davos, în urma unei schimbări de plan de ultim moment. Decizia survine în timp ce tema anexării Groenlandei de către SUA, anexare dorită de Trump, este așteptată să domine agenda forumului, la care și-au confirmat participarea peste 60 de șefi de stat și de guvern, inclusiv liderul de la Casa Albă, care va veni la Davos însoțit de o mare delegație, conform agenției spaniole de presă EFE.

În fața intenției lui Trump de a cumpăra sau – dacă Danemarca își menține refuzul de a o vinde – de a anexa cu forța această insulă importantă strategic și bogată în resurse minerale, inclusiv pământuri rare, o serie de state europene, printre care Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda, și-au exprimat „deplina solidaritate” cu Danemarca și unele au trimis în Groenlanda contingente militare simbolice care însumează numai câteva zeci de soldați.

După ce Trump a amenințat, sâmbătă, aceste țări cu impunerea, de la 1 februarie, a noilor taxe vamale de 10%, Germania și-a retras duminică cei 15 militari trimiși în Groenlanda.

Norvegia și Olanda, care au trimis fiecare câte doi militari în insula arctică, au anunțat de asemenea că aceștia vor fi retrași.

Acuzații la adresa Norvegiei

Președintele american a introdus o nouă complicație în conflictul său cu aliații europeni de lungă durată, legând Groenlanda de eșecul său de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace anul trecut, într-un mesaj text trimis duminică prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Støre. Liderul norvegian a făcut public schimbul de mesaje cu Trump, în conformitate cu legile norvegiene privind divulgarea informațiilor publice, a precizat biroul de presă al premierului Støre.

„Dragă Jonas: Având în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am oprit 8 războaie PLUS, nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace, deși aceasta va fi întotdeauna predominantă, ci pot acum să mă gândesc la ceea ce este bun și potrivit pentru Statele Unite ale Americii”, a afirmat Trump, într-o scrisoare.

Într-un comunicat transmis luni, Støre a spus: „Poziția Norvegiei față de Groenlanda este clară. Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei, iar Norvegia susține pe deplin Regatul Danemarcei în această chestiune”.

Trump a respins însă, luni, ideea că Norvegia nu are nicio influență asupra competiției pentru Premiul Nobel pentru Pace și că decizia aparține în totalitate comitetului. „Norvegia controlează totul, în ciuda a ceea ce spun ei”, a spus președintele american, într-un interviu difuzat NBC News.

„Le place să spună că nu au nimic de-a face cu asta, dar au totul de-a face cu asta”, a adăugat Trump.

În interviu, președintele republican i-a criticat și pe liderii europeni care se opun eforturilor lui de achiziționarea a Groenlandei, despre care spune că este necesară pentru a proteja securitatea națională a SUA împotriva amenințărilor externe.

„Europa ar trebui să se concentreze pe războiul cu Rusia și Ucraina, pentru că, sincer, vedeți ce le-a adus asta”, a spus Trump. „Asta ar trebui să fie prioritatea Europei – nu Groenlanda”, a subliniat el.

Iar când a fost întrebat dacă își va duce la îndeplinire planurile de a impune noi tarife vamale țărilor europene în absența unui acord privind Groenlanda, Trump a răspuns: „Da, 100%”.

Pe lângă Danemarca, vor fi afectate de taxele vamale Germania, Franța, Regatul Unit, Olanda, Norvegia, Finlanda și Suedia, conform anunțului făcut de liderul american.