„Liniile roșii” ale României în „orice negociere privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina. Cristian Diaconescu: „Anumite compromisuri, concesii nu vor putea fi făcute”

Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pe securitate națională și șef al Cancelariei președintelui Nicușor Dan, a vorbit despre războiul din Ucraina și negocierile pentru încheierea conflictului, joi, la Antena 3, și a spus că România are „linii roșii” peste care nu se poate trece.

„La orice negociere privind garanțiile de securitate, fără a neglija toate elementele regionale, în primul rând, securitatea României este extrem de importantă, deci din punct de vedere al României, al Poloniei, al statelor baltice, spun de acum, nu pot concretiza, pentru că nu îmi dau seama care va fi până la urmă formatul, pentru că trebuie să înceteze, în primul rând, violența, vom avea linii roșii”, a declarat Cristian Diaconescu.

Consilierul prezidențial pe securitate națională spune că „anumite compromisuri, concesii în ceea ce privește România nu vor putea fi făcute”.

„Liniile roșii se referă, de exemplu, dincolo de ce ține de gurile Dunării, la regulile dreptului mării privind delimitările mării teritoriale, platformei continentale, zonei economice exclusive. Sperăm, 2027, faptul că Neptun Deep și zonele de exploatare vor fi operaționale, or din această perspectivă am convingerea că partenerii noștri vor înțelege acest aspect”, a adăugat fostul ministru.

El a exclus, totodată, o eventuală dislocare de trupe române în Ucraina.

„Din punctul de vedere al României, nu există în acest moment și nu va exista nicio decizie privind dislocarea militarilor sau a unei prezențe militare fizice din România în zona de conflict”, a precizat Cristian Diaconescu.

Întrebat dacă în negocierile purtate de-a lungul anilor a existat vreo referire făcută de vreun oficial rus care să ne genereze îngrijorări pe termen lung, fostul șef al diplomației române a confirmat: „Da, și anume faptul că din punctul de vedere al Moscovei extinderea Alianței Nord-Atlantice, ca de altfel și a Uniunii Europene la un moment dat, a fost adăugată acestă variantă, mai ales când e vorba de spațiul fost sovietic, reprezintă un risc, reprezintă o amenințare la adresa intereselor Federației Ruse, iar cei care intră în aceste procese…”.

„Este exact același mesaj care se transmite Ucrainei în acest moment – cei care intră în aceste procese automat trebuie să înțeleagă că se află în situație de conflict cu Federația Rusă. Deci faptul de a-ți dori să faci parte din aceste organizații ar reprezenta automat o încălcare a intereselor Federației Ruse, iar gurile Dunării, da, au reprezentat un element transmis formal la un nivel corespunzător”, a continuat Cristian Diaconescu.