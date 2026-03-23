Fostul premier francez Lionel Jospin a murit la vârsta de 88 de ani

Fostul premier francez Lionel Jospin, figură importantă a stângii socialiste, a murit la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa luni, 23 martie, transmite France24.

Jospin a murit duminică, a spus familia politicianului. El spusese că a fost supus unei „operații serioase” în ianuarie, fără a oferi detalii.

Cine a fost Lionel Jospin

Lionel Jospin s-a născut la Meudon, departamentul Hauts-de-Seine, pe 12 iulie 1937, într-o familie protestantă. În timpul nașterii, mama sa, Mireille Dandieu, a pus pe pat cu cărți de Voltaire, potrivit Le Monde.

Tatăl său, Robert Jospin, a fost învățător și organizator al Secției Franceze a Internaționalei Muncitorilor, predecesorul Partidului Socialist pe care Jospin avea să-l conducă în cele din urmă. Mama sa a fost moașă, iar ulterior asistentă medicală și asistentă socială școlară.

Lionel Jospin a condus guvernul francez în timpul mandatului președintelui de centru-dreapta Jacques Chirac între 1997 și 2002 în timpul coabitării, termen folosit în Franța atunci când președintele și prim-ministrul provin din tabere politice opuse.

Ca prim-ministru, Jospin a redus orele de lucru, a extins asistența medicală gratuită și a introdus uniunile civile care au oferit cuplurilor necăsătorite, atât homosexuale, cât și heterosexuale, drepturi egale celor căsătoriți.

Fiind un politician progresist, a susținut totuși restricțiile fiscale și a vândut mai multe active de stat sectorului privat decât oricare dintre predecesorii săi – o cale de mijloc rezumată de sloganul său „Da economiei de piață, nu societății de piață”, notează Reuters.

Candidatura la președinție

În ciuda eforturilor sale, socialistul cu ochelari și părul alb nu a reușit niciodată să fie cu adevărat îndrăgit de alegători.

A pierdut de două ori candidatura la președinție.

În 1995, Lionel Jospin a fost candidatul Partidului Socialist la alegerile prezidențiale, reușind să ajungă în al doilea tur, unde a fost învins de Jacques Chirac.

În 2002, Jospin a candidat din nou, fiind considerat favorit. A suferit o înfrângere șocantă, fiind eliminat din primul tur, pe 21 aprilie 2002, clasându-se pe locul al treilea după Jacques Chirac și Jean-Marie Le Pen.

Scorul său din 2002 – 16,18% față de 16,86% al lui Le Pen – i-a pus capăt speranțelor de a ocupa palatul prezidențial de la Élysée.

Întrebat ani mai târziu despre acel sondaj, Jospin a spus: „Poți regreta că nu ai avut șansa să-ți dovedești valoarea atunci când mai era o singură treaptă de urcat și te-ai împiedicat înaintea acelei trepte”.