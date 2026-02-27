„Lipsă de respect”. Macron atacă Comisia Europeană după aplicarea provizorie a acordului Mercosur / Reacții din Germania și Italia

Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen, la prima reuniune specială de la Paris Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

În vreme ce președintele Franței s-a arătat neplăcut surprins de intrarea în vigoare a acordului, înainte de avizarea lui în Parlamentul European, Berlinul și Roma au salutat decizia luată de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, scrie Reuters.

Decizia Uniunii Europene de a aplica provizoriu acordul de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur a fost „o surpriză neplăcută”, a declarat vineri președintele francez Emmanuel Macron, după anunțul făcut în acest sens de președinta Comisiei, Ursula Von Der Leyen.

„Pentru Franța este o surpriză, o surpriză neplăcută, iar pentru Parlamentul European, este o lipsă de respect”, a declarat Macron reporterilor după întâlnirea cu premierul sloven Robert Golob la Palatul Élysée din Paris.

Franța, cel mai mare producător agricol din UE, a fost cel mai vehement oponent al acordului Mercosur, afirmând că acesta ar duce la o creștere bruscă a importurilor de carne de vită, zahăr și carne de pasăre ieftine și ar afecta fermierii autohtoni, care au organizat repetate proteste.

Într-o declarație, asociația franceză a industriei cărnii Interbev a solicitat membrilor francezi ai Parlamentului European să ia măsuri pentru „a împiedica Comisia să eludeze dezbaterea democratică”.

Comisia Europeană a anunțat vineri că a decis să aplice provizoriu acordul cu statele Mercosur.

România a aprobat acordul în Consiliul European, dar PSD a anunțat că se împotrivește, o poziție împărtășită și de organizațiile fermierilor din România.

Germania și Italia au salutat acordul

Johann Wadephul, ministrul de externe al Germaniei, țară cu o industrie auto importantă, a calificat acordul drept „istoric”.

„Germania va depune eforturi neîncetate pentru a contribui la valorificarea întregului potențial al acestui acord istoric”, a scris el într-o postare pe rețelele sociale.

Partidul Popular European de centru-dreapta, dominat de Germania – cel mai mare grup politic din Parlamentul European – și Asociația Europeană a Produselor Lactate au salutat de asemenea aplicarea rapidă a acordului.

„Felicitări @vonderleyen pentru decizia privind aplicarea provizorie a acordului Mercosur. Este un impuls pozitiv pentru exporturile noastre, care continuă să contribuie la creșterea economică a Italiei”, a declarat și ministrul italian de externe Antonio Tajani pe X.

Comisia nu a mai avansat cu aplicarea provizorie a acordurilor comerciale fără a permite Parlamentului European să se pronunțe timp de mai bine de un deceniu. Însă susținătorii acordului consideră că UE trebuie să acționeze acum, în timp ce puteri rivale precum SUA și China curtează din ce în ce mai mult regiunea.

„Unii dintre voi spun că privăm Parlamentul European de dreptul de vot. Nu, nu noi am trimis acordul la Curtea Europeană de Justiție. Ați fi putut vota acest acord. Ați decis să îl trimiteți la Curtea Europeană de Justiție, ceea ce respect pe deplin”, a declarat șeful comerțului UE, Maroš Šefčovič, la începutul acestei săptămâni.

Decizia Comisiei Europene

UE va aplica provizoriu acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur, a anunțat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o mișcare care va declanșa probabil o reacție dură din partea unor capitale europene și a parlamentarilor europeni care se opun acordului.

Acordul, care vizează crearea unei zone de liber schimb cu o populație de 720 de milioane de persoane, nu a fost încă aprobat oficial de Parlamentul European.

Eurodeputații au votat luna trecută să trimită acordul spre examinare Curții de Justiție a Uniunii Europene, înghețând efectiv ratificarea sa finală pentru o perioadă de până la doi ani.

Comisia Europeană a primit însă în ianuarie undă verde din partea țărilor UE pentru a pune în aplicare acordul provizoriu, odată ce țările Mercosur își vor finaliza propriile aprobări.

Atât Argentina, cât și Uruguay au ratificat acordul joi.

„În ianuarie, Consiliul European a împuternicit Comisia să aplice provizoriu acordul, începând cu prima ratificare a acestuia de către o țară din Mercosur. În ultimele săptămâni, am discutat intens acest aspect cu statele membre și cu Parlamentul European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie”, a scris vineri von der Leyen pe platforma X.

„Ieri, Uruguay și Argentina au devenit primele țări din Mercosur care au ratificat acordul. Când ele vor fi pregătite, vom fi și noi pregătiți”, a spus președinta Comisiei Europene.

Acord aprobat și semnat în ianuarie

Uniunea Europeană şi Mercosur au semnat în ianuarie la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE şi statele Mercosur şi crearea oficială a celei mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global, relatează AFP.

Acest acord elimina tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale şi stimulează exporturile europene de automobile, utilaje, produse chimice, vinuri şi băuturi spirtoase. În schimb, facilitează accesul pe piaţa europeană pentru carnea, zahărul, orezul, mierea şi soia din America de Sud.

Proteste importante împotriva acestui tratat au avut loc în mai multe ţări ale UE, în timp ce mari părţi ale societăţii civile din ţările Mercosur se opun şi ele acordului.

Tratatul s-a lovit de opoziţia fermierilor şi a crescătorilor de animale din mai multe ţări europene, care s-au mobilizat în demonstraţii puternice împotriva semnării sale, în Franţa, Polonia, Irlanda şi Belgia.

Textul fusese aprobat anterior în cadrul UE cu sprijinul a 21 din cele 27 de state membre.