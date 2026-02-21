Lista câștigătorilor Festivalului de Film de la Berlin 2026. Premii la Berlinală și pentru două filme românești

Ilker Catak, regizorul filmului „Gelbe Briefe” („Yellow Letters”), primește Ursul de Aur pentru cel mai bun film, în cadrul ceremoniei de închidere a celei de-a 76-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Berlin (Berlinale). Foto: Halil Sagirkaya / Anadolu / ABACAPRESS.COM / Profimedia

„Yellow Letters”, o dramă despre ce se întâmplă cu un mariaj supus unei presiuni politice extreme, a câștigat sâmbătă seară Ursul de Aur, marele premiu al Festivalului de Film de la Berlin. Filmele românești „De capul nostru”, în regia lui Tudor Cristian Jurgiu, și „Atlasul universului”, de Paul Negoescu, au fost premiate în secțiunile Forum, respectiv Generation Kplus, conform Agerpres.

Turnat în Germania și realizat în limba turcă, „Yellow Letters” îi are în rolurile principale pe Ozgu Namal și Tansu Bicer, care interpretează un actor și un dramaturg căsătoriți, nevoiți să își lase în urmă viața confortabilă după ce soțul este vizat de autoritățile turce din cauza unor postări critice publicate online, notează Reuters.

„Adevărata amenințare nu este printre noi. Este acolo, în afară. Sunt autocrații. Sunt partidele de extremă dreapta. Sunt nihiliștii vremurilor noastre, care încearcă să ajungă la putere și să distrugă modul nostru de viață”, a declarat regizorul turco-german Ilker Catak, în timp ce primea premiul la Berlin International Film Festival.

„Să nu ne luptăm între noi. Să luptăm împotriva lor”, a adăugat el.

În total, 22 de filme au concurat pentru marele premiu.

România, în cinci secțiuni ale festivalului

Producții cinematografice românești au fost prezentate în cinci secțiuni ale Festivalului de Film de la Berlin – Berlinale Shorts, Forum, Generation Kplus, Berlinale Special (Berlinale Co-Pro Series 2026) și Retrospective, potrivit site-ului specializat curatorial.ro.

În secțiunea Forum a Berlinalei a fost selectat lungmetrajul „De capul nostru”, regizat de Tudor Cristian Jurgiu, ce are ca temă izolarea emoțională a unei adolescente care încearcă să creeze o familie surogat pentru doi copii fugari.

Aici, premiul FIPRESCI a revenit filmului „AnyMart”, de Yusuke Iwasaki, iar Premiul juriului ecumenic, filmului „River Dreams”, de Kristina Mikhailova. Filmul românesc a primit C.I.C.A.E. Art Cinema Award.

În secțiunea Generation Kplus, a fost selectat filmul „Atlasul universului”, de Paul Negoescu, o coproducție România-Bulgaria care urmărește călătoria unui băiat de 10 ani în căutarea pantofului stâng pierdut, oferind publicului tânăr o poveste despre curaj, prietenie și descoperirea de sine.

Primul premiu la Berlinală pentru un film românesc pentru copii a revenit producției „Atlasul Universului”, regizată de Paul Negoescu, produsă de Radu Stancu și Ioana Lascăr (deFilm) și coprodusă de Poli Angelova, Nikolay Todorov (Screening Emotions, Bulgaria) și Carmen Rizac (Avanpost Media, România). Filmul a primit Mențiunea specială a juriului internațional al Berlinale Generation Kplus, secțiunea competitivă dedicată filmelor pentru copii a festivalului.

Retrospectiva Festivalului a inclus „Videogramele unei revoluții/ Videogramme einer Revolution”, de Harun Farocki și Andrei Ujică, un documentar istoric bazat pe arhivele Revoluției Române din 1989, iar Berlinale Special Gala a prezentat „Heysel 85”, de Teodora Ana Mihai, un film despre tragedia de pe stadionul Heysel și complexitatea responsabilităților umane în fața catastrofei.

În plus, European Film Market a acordat EFM Distributor Award 2026, premiu în valoare de 7.500 de euro, lui Ștefan Bradea și Monicăi Felea, fondatorii Bad Unicorn.

Principalii câştigători ai Festivalului Internaţional de Film de la Berlin 2026

Ursul de Aur pentru cel mai bun film – „Yellow Letters”, de İlker Çatak

Ursul de Argint – Marele premiu al juriului – „Salvation”, de Emin Alper

Ursul de Argint – Premiul juriului – „Queen at Sea”, de Lance Hammer

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor – Grant Gee, pentru „Everybody Digs Bill Evans” (cu actorii Anders Danielsen Lie, Bill Pullman, Laurie Metcalf în distribuție)

Ursul de Argint pentru cel mai bun rol principal – Sandra Hüller, pentru „Rose”, regizat de Markus Schleinzer

Ursul de Argint pentru cel mai bun rol secundar – Anna Calder-Marshall și Tom Courtenay, pentru rolurile din „Queen at Sea”, regizat de Lance Hammer

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu – Geneviève Dulude-de Celles, pentru „Nina Roza”, pe care l-a și regizat

Ursul de Argint pentru contribuție artistică şi tehnică deosebită – Anna Fitch și Banker White, pentru documentarul „Yo (Love is a Rebellious Bird)”

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj – „Someday a Child”, de Marie-Rose Osta (producție cu participare românească)

Ursul de Argint pentru scurtmetraj – „A Woman s Place is Everywhere”, de Fanny Texier

Berlinale Shorts Filmmaker Award – „Kleptomania”, de Jingkai Qu

Berlinale Documentary Award – „If Pigeons Turned to Gold”, de Pepa Lubojacki

Menţiune specială Berlinale Documentary Award – „Tutu”, de Same Pollard; „Somethimes I Imagine Them at a Party”, de Daniela Magnani Hüller

Cel mai bun lungmetraj de debut – „Chronicles From the Siege”, de Abdallah Alkhatib

