„Lista neagră” a CSM, contestată de către Forumul Judecătorilor: „Este prezentată nereal o susținere cvasiunanimă”

Asociația Forumul Judecătorilor acuză secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii că lista celor 3580 de judecători despre care se afirmă că „denunță încercarea de subordonare a puterii judecătorești” este incorectă întrucât adunărilor generale ale judecătorilor care au avut loc marți nu li s-a supus discuției documentul adoptat de CSM. De asemenea, Forumul Judecătorilor a anunțat că ia în calcul acționarea în instanță a secției de judecători ai CSM.

„Comunicatul publicat astăzi de Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii referitor la Hotărârea nr.1348/09.06.2026 distruge orice șansă a unui dialog al magistraturii cu societatea civilă și celelalte puteri ale statului și induce o gravă îndoială asupra credibilității justiției în sine. Este prezentată nereal o susținere cvasiunanimă, la nivelul tuturor instanțelor judecătorești, a acestui mesaj nespecific discursului magistraturii, aflat cu precădere în cuprinsul Hotărârii”, se spune într-un comunicat al Forumului Judecătorilor.

„CSM nu dorește reforme în justiție”

Forumul notează că Hotărârea CSM conține atacuri la adresa unor partide, a unor ONG-uri, instituții de presă, persoane fizice sau asociații profesionate ale magistraților considerate „incomode”.

Asociația susține că adunările generale ale judecătorilor de marți au discutat reacții la erorile pe care le-ar conține proiectul de Lege a salarizării.

„Mai mult, cei 3580 de judecători nu au criticat documentarul Recorder, în urma căruia un magistrat avertizor de integritate este judecat disciplinar, reacțiile presei sau ale opiniei publice vizând orice critici legitime legate de funcționarea justiției, nu au discutat chestiunea neaplicării hotărârii Lin a Curții de Justiție a Uniunii Europene, ca urmare a două hotărâri interpretative obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, și nici nu au criticat activitatea parchetelor”, precizeză sursa citată.

De asemenea, este menționată jurisprudența CEDO care stipulează că funcționarea sistemului judiciar constituie chestiuni de interes public.

„Comunicatul publicat astăzi de Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii arată neîndoielnic faptul că această autoritate nu dorește reforme în justiție, solicitate constant de Comisia Europeană, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Curtea de Justiție a Uniunii Europene etc., organisme europene și internaționale relevante”, consideră Forumul Judecătorilor.

Forumul anunță că menționarea sa în hotărârea CSM pune „presiune nejustificată” asupra unei asociații profesionale, motiv pentru care ia în calcul acționarea în judecată a secției de judecători a CSM.

Documentul adoptat de judecătorii din CSM

Mai mulți politicieni, ONG-uri, dar și publicații sunt acuzate de Consiliul Superior al Magistraturii că în ultimul an au derulat o campanie de decredibilizare a justiției. CSM indică „vinovații” într-un document de peste 70 de pagini, spunând că acesta are sprijinul a 3.580 de judecători.

În documentul care se întinde pe 76 de pagini, CSM detaliază întreaga perioadă de criză și face o listă a „vinovaților”.

CSM spune că acesată decizie s-a bazat pe consultarea tuturor celor 239 de instanțe din România, care s-au întrunit în adunări generale, iar 3.580 de judecători – 98% din cei prezenți, care reprezintă 84% din total – au denunțat „degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susţinută de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică”.

Consiliul reclamă măsurile Guvernului de modificare a statutului magistratului fără consultare efectivă, precum și propunerile legislative referitoare la pensionare şi la salarizare, susținând că puterea judecătorească este plasată la nivelul unor „funcţionari publici de la nivel local (primării), fără a se ţine cont de rangul puterii judecătoreşti”.

Cine este inclus pe listă

Judecătorii din CSM indică drept autori ai campaniei de denigrare a justiției „politicieni ai coaliţiei de guvernare, în special de la USR şi PNL”.

Este invocat și premierul, fără însă a-i fi dat numele:

„Campania s-a bazat pe minciuni repetate constant de o parte a coaliţiei aflate astăzi la guvernare, în special de partea politică aflată sub autoritatea şi influența prim-ministrului, vectorii de presă ai acestora, precum şi de ONG-uri care se afiliază, în mod tradiţional, mesajelor acestora”.

Sunt enumerați pe „lista neagră” Dominic Fritz, preşedinte USR, Ana Birchall, fost ministru al justiţiei, fost consilier al preşedintelui, fost consilier al premierului, Cristian Ghinea (USR), Laurenţiu Ştefănescu (USR) și alți membri USR, precum și fostul jurnalist de investigații Ionel Stoica. În hotărârea CSM sunt indicate mai multe postări ale acestora de pe rețelele sociale.

Vicepremierul Oana Gheorghiu, Ruben Latcau (viceprimar USR Timişoara), Diana Mardarovici, consilieră PNL, Cătălin Teniță (USR) completează lista.

În această decizie, despre care CSM spune că o va comunica și organismelor internaționale, Consiliul reclamă și „atitudinea rău voitoare a unei părţi a presei” și dă drept exemplu G4Media, acuzând că în ultimul an publicația a scris 405 articole „negative” despre justiție. Pe listă apar și publicațiile Recorder, prin documentarul „Justiție Capturată”, și PressHub.