„Lista neagră” a CSM, văzută de cinci politicieni: „O alunecare spre autoritarism” versus „Nu am văzut atacuri la persoană”

Cum a fost primită „lista neagră a CSM”, un document de peste 70 de pagini, despre care instituția spune că are sprijinul a 3.580 de judecători, în rândul politicienilor?

HotNews a vorbit despre asta cu cinci politicieni, dintre care doi direct vizați, aflați pe listă – Diana Mardarovici (PNL) și Cristian Ghinea (USR).

Au mai răspuns întrebărilor Victoria Stoiciu (neafiliată), Ludovic Orban – președintele partidului Forța Dreptei și Radu Marinescu, fost ministru al Justiției din partea PSD, deputat

Mai mulți politicieni, ONG-uri, dar și publicații sunt acuzate de Consiliul Superior al Magistraturii că, în ultimul an, au derulat o campanie de decredibilizare a justiției. CSM indică „vinovații” într-un document de peste 70 de pagini, într-un demers fără precedent care a stârnit reacții.

„Este o stigmatizare publică inacceptabilă și incompatibilă cu statul de drept”, transmit, vineri, 75 de redacții și ONG-uri, într-o scrisoare deschisă, semnată inclusiv de HotNews.

Cum a fost însă primită această listă în rândul politicienilor?

Diana Mardarovici (PNL): „Când mi-am văzut numele pe listă, m-am speriat”

Diana Mardarovici. Foto: Facebook

Consilieră generală a Capitalei, liberala Diana Mardarovici, a spus în discuția cu HotNews că CSM i-a lezat demnitatea prin acuzațiile lansate.

„În primă fază, trebuie să recunosc că mi-a provocat foarte multă anxietate și nu înțelegeam ce să fac. M-am gândit care sunt implicațiile pentru mine, adică dacă eu mă pot baza pe dreptate în România făcută de judecători. Mai ales, în modul în care prezintă CSM această decizie, practic toți judecătorii din România consideră că eu am participat la un atac concertat împotriva lor. Încercam să-mi dau seama dacă eu în fața unei instanțe, astăzi, aș putea să-mi găsesc dreptatea sau nu”, spune Diana Mardarovici, în dialogul cu HotNews.

Și deși se întreabă dacă mai are încredere în instanțele din România, Diana Mardarovici spune totuși că vrea să dea CSM în judecată și să ceară despăgubiri. E pregătită să meargă și la CEDO, spune ea, în discuția cu HotNews.

Numele ei apare în hotărârea CSM după ce a afirmat, într-un videoclip publicat pe TikTok, că vidanjorii merită pensii mai mari decât magistrații, deoarece munca lor este „la propriu” de rahat.

„Dacă judecătorii noștri se simt amenințați de un astfel de video, e greu să înțeleg cum rezistă ei la presiunile din partea celor pe care îi judecă în instanță. Mai mult decât atât, ei vorbesc despre faptul că ne monitorizează, ceea ce este, pur și simplu, dincolo de orice rol pe care-l are puterea judecătorească într-un stat democratic”, spune Diana Mardarovici.

Diana Mardarovici îi cere și președintelui Nicușor Dan să ia măsuri. În plimul rând, să meargă într-o ședință CSM. Președintele spusese că va face acest demers „ded la un moment dat încolo”.

„Are dreptul. Eu sunt politician. Poate nu simte nevoia să mă reprezinte pe mine, nu am nici o problemă. Dar ONG-urile și presa trebuie reprezentate de președintele țării”, mai spune Mardarovici.

Cristian Ghinea (USR): „În Republica Magistraților, Partidul LIA-SRI (PLS) câștigă alegerile”

Criatian Ghinea. Foto: Angelo Brezoianu / Agerpres

Și numele fostului ministru USR Cristian Ghinea apare pe lista CSM. Sunt citate postări de pe rețelele sociale în care critică pensiile speciale și presupuse legături între justiție și politic. CSM consideră, de altfel, denigratoare sintagma „jegurile din justiție”, folosită de Ghinea.

Într-un dialoc cu HotNews, Ghinea susține că „listele negre arată că oligarhia magistraților nu mai are rușine”. Lansează și atacuri directe.

„Magistrații au votat niște venali care să le apere pensiile speciale. Prin legile făcute de Predoiu acum trei ani, sistemul de alegeri interne a fost gâtuit – special, deliberat și organizat, astfel încât în Republica Magistraților, un partid câștigă totalitar alegerile, izolează și pedepsește orice opoziție și se comportă abuziv. Să numim acest partid – pentru că la alegerilor lor partidele nu au nume, dar există, să-l numim deci Partidul LIA-SRI (PLS)”, acuză Ghinea.

Senatorul USR cere modificarea Constituției și a legilor pentru a ieși din „dictatura totalitară a PLS”. Dă drept exemplu Italia, unde a fost propusă desemnarea magistraților prin tragere la sorți.

„Un președinte de țară bleg care a semnat numirea Liei Savonea la Înalta Curte și a indus speranțe false opoziției din sistem ar trebui să își revină și să facă din asta proiect de țară, nu salvarea PSD de propria prostie.”, adaugă Ghinea.

Radu Marinescu (PSD): „Nu am văzut atacuri la persoană, apropo de calificarea ca listă neagră”

Radu Marinescu. Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul ministru al Justiției Radu Marinescu vorbește în schimb despre „tonul neutru, profesional, fără jigniri” al reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii.

Când a fost întrebat despre includerea cetățenilor pe o listă privind „declanșarea unei operațiuni de decredibilizare”, Marinescu a zis: „Concluzii cu privire la niște ingerințe în independența justiției pot să fie formulate de un organism care are menirea constituțională și legală să apere și să evalueze eventuale atacuri la adresa acestei independențe”.

„Au existat în spațiul public intervenții care au folosit chiar un limbaj agresiv la adresa magistraților: fie denigrator, fie chiar amenințător, bășcălios, chestiuni care este posibil să fi fost acum evaluate de către CSM din perspectiva unei denigrări a sistemului judiciar. Nu este rolul meu să fac astfel de evaluări.”

Fostul ministru al Justiției, care, în această calitate, a fost și membru CSM, spune că nu este de acord cu exprimarea „listă neagră”, în legătură cu hotărârea Consiliului.

„Nu am văzut atacuri la persoană, vizavi de calificarea ca listă neagră. Eu nu pot să o consider o listă neagră sau o listă albă. O văd pur și simplu ca pe o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii”, a adăugat Marinescu

Victoria Stoiciu, parlamentar neafiliat: „E compatibil ca o instituție a statului să răspundă criticilor cu nominalizări? Aștept opinia ministrului Justiției”

Victoria Stoiciu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostă membră PSD, Victoria Stoiciu, acuză un derapaj prin includerea presei și ONG-urilor pe „liste negre”.

„E o alunecare înspre autoritarism. Într-o democrație, presa și societatea civilă pun întrebări incomode, asta nu e „campanie de denigrare”, e exact rolul lor. Când o instituție a statului răspunde criticii cu nominalizări publice, problema nu sunt cei de pe listă, ci cei care o întocmesc. Mi se pare, iarăși, ciudat, că listele conțin doar nume dintr-o zona a spectrului politic și activiști, deși voci critice la adresa justiției, cu alte argumente și din alte rațiuni, există din zona opusă”, argumentează Stoiciu.

Senatoarea cere răspunsuri de la Cătălin Predoiu, ministru interimar al Justiției, și implicarea președintelui Nicușor Dan.

„Aștept opinia domnului ministru interimar al Justiției, care e și membru CSM fără drepturi de vot, să ne spună dacă este compatibil ca o instituție a statului să întocmească liste cu jurnaliști și ONG-uri, prin raportare la obligațiile de liberă exprimare. Idem, este obligatoriu, după mine, să avem o poziție oficială din partea președintelui. El este mediatorul între puterile statului, precum și între stat și societate”, a mai spus Stoiciu.

Ludovic Orban (Forța Dreptei): „Intimidare la adresa libertății de expresie. Nimic altceva”

Ludovic Orban, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premier PNL, Ludovic Orban, actual lider al partidului Forța Dreptei, susține și el că lista CSM este „o intimidare care, repet, încalcă libertatea de expresie”

„Adică magistrații ăia sunt judecători. Dacă cineva dintre magistrații aia face proces în instanță sau depune plângere penală, ce concluzie să tragem? Că toți acești magistrații vor condamna pe bandă rulantă jurnaliștii care au opinii critice legate de cum funcționează sistemul de justiție sau de cum acționează unii sau alții aflați la butoanele sistemului de justiție? Este profund nedemocratic”, spune politicianul.