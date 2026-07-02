LISTA Plecări de angajați în România de la mari companii

Cele mai mari companii care au renunțat la mai mult de 20% dintre angajați în 2025 vin din industria auto, retail și outsourcing IT.

În timp ce unele companii au angajat în 2025, altele au renunțat la o bună parte dintre salariați.



Printre acestea sunt companiile care operau magazinele Profi, respectiv magazinele Cora, dar și giganți precum Bosch Automotive, Lear Corporation și Leoni Wiring Systems.

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