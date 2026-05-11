Lista țărilor europene care au confirmat cazuri de hantavirus după focarul de pe nava MV Hondius

Mai multe țări europene, cât și Statele Unite, au raportat cazuri confirmate sau probabile de cetățeni infectați cu hantavirus, după focarul izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius, notează France24 și AFP.

În rândul pacienților aflați în viață, șapte cazuri de infectare cu tulpina Andes a hantavirus au fost confirmate până acum, a transmis luni Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Trei persoane au murit, dintre care două aveau infecția cu hantavirus confirmată, iar un deces este considerat caz probabil.

Autoritățile sanitare investighează și alte cazuri suspecte, precum și persoanele care au intrat în contact apropiat cu cei infectați.

Țările de Jos

Două persoane din Olanda aflate la bordul navei au murit din cauza virusului, iar un al treilea caz a fost confirmat.

Un cuplu olandez, care călătorise prin America de Sud înainte de a se îmbarca pe navă în Ushuaia, Argentina, pe 1 aprilie, reprezintă primele decese asociate focarului.

Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a prezentat simptome pe 6 aprilie și a murit pe 11 aprilie. Trupul său a fost coborât de pe navă în timpul escalei din insula Sfânta Elena, din Atlanticul de Sud, desfășurată între 22 și 24 aprilie.

Nu a fost efectuat un test pentru hantavirus, iar cazul său este considerat „probabil”, potrivit OMS.

Soția sa, în vârstă de 69 de ani, a coborât și ea de pe navă în insula Sfânta Elena, după ce a început să se simtă rău. Starea ei de sănătate s-a agravat în timpul unui zbor spre Johannesburg, pe 25 aprilie, iar femeia a murit în spital o zi mai târziu. Infecția cu hantavirus a fost confirmată pe 4 mai.

Al treilea caz din Olanda este medicul navei, care a raportat simptome pe 30 aprilie. Un test efectuat pe 6 mai a confirmat infectarea cu tulpina Andes a virusului.

Acesta a fost evacuat în Țările de Jos după escala navei în Capul Verde și se afla în stare stabilă, fiind tratat în izolare.

Marea Britanie

Două persoane cu cetățenie britanică au fost confirmate ca fiind infectate, iar un al treilea caz este clasificat drept „probabil”.

Un britanic s-a îmbolnăvit pe 24 aprilie și a fost evacuat trei zile mai târziu de pe insula Ascension, din Atlantic, către Africa de Sud, unde a fost internat la terapie intensivă. Infecția cu hantavirus a fost confirmată pe 2 mai, fiind vorba despre tulpina Andes.

Un al doilea britanic, care lucra ca ghid pe navă, a raportat simptome pe 27 aprilie și a fost testat pozitiv pe 6 mai.

Acesta a fost evacuat în Țările de Jos pe 7 mai, după escala navei în Capul Verde, și se afla în stare stabilă, fiind tratat în izolare.

Un al treilea britanic a părăsit nava Hondius pe 14 aprilie, în arhipelagul Tristan da Cunha din Atlanticul de Sud, unde a fost tratat în izolare. El a raportat simptome pe 28 aprilie. OMS îl consideră un „caz probabil”, în așteptarea rezultatelor de laborator.

Pentru acesta, medici militari britanici au fost parașutați pe insulă pentru a livra de urgență materiale medicale.

Germania

O femeie din Germania, care a făcut febră pe 28 aprilie și a dezvoltat ulterior pneumonie, a murit pe 2 mai la bordul navei.

O probă prelevată post-mortem a fost trimisă în Țările de Jos împreună cu pacienții evacuați, iar testele au confirmat infectarea cu tulpina Andes a hantavirusului.

Trupul femeii a rămas la bordul navei Hondius, care urma să plece spre Țările de Jos de pe insula spaniolă Tenerife, luni seară.

Elveția

Un bărbat din Elveția a coborât de pe nava Hondius în insula Sfânta Elena pe 22 aprilie și a ajuns în Elveția pe 27 aprilie, după ce a făcut escale în Africa de Sud și Qatar.

Acesta a început să prezinte simptome pe 1 mai, după sosirea în Elveția. A fost tratat în izolare și a fost testat pozitiv pentru tulpina Andes a virusului pe 5 mai.

Franța

O femeie din Franța, repatriată de pe nava Hondius, s-a simțit rău în seara zilei de 10 mai și a fost testată pozitiv pentru hantavirus, a anunțat ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist.

Ministrul a precizat că starea femeii s-a agravat în timpul nopții.

Statele Unite

Unul dintre cei 17 cetățeni americani repatriați de pe navă a avut un rezultat „slab pozitiv” la testul PCR pentru virus, iar o altă persoană prezenta „simptome ușoare”, a anunțat Departamentul american al Sănătății și Serviciilor Umane pe 10 mai.

Pasagerii urmează să fie transportați la un centru specializat din statul Nebraska, iar persoana cu simptome ușoare va fi transferată la un al doilea centru, au precizat autoritățile sanitare americane.

Când a fost depistat focarul

Nava MV Hondius transporta 147 de pasageri și membri ai echipajului când, pe 3 mai, a fost semnalat pentru prima dată la OMS un focar de afecțiuni respiratorii severe în rândul pasagerilor.

Până atunci, alți 34 de pasageri părăsiseră deja nava, care plecase din Argentina în luna martie, făcând escală în Antarctica și în alte locuri, înainte de a se îndrepta spre nord, în apele din largul Capului Verde, la vest de Africa.

Nava a fost reținută pentru scurt timp acolo săptămâna trecută.

Hantavirus se răspândește de obicei prin rozătoare, dar poate fi transmis și de la om la om în cazuri rare de contact apropiat.

Nava a plecat miercuri spre Insulele Canare din Spania, în largul Africii de Vest, după ce OMS și Uniunea Europeană au solicitat Madridului să gestioneze evacuarea pasagerilor.

OMS a recomandat o carantină de 42 de zile pentru toți pasagerii de pe navă.

Autoritățile sanitare au îndemnat la calm, reamintind publicului marcat de experiența pandemiei de COVID-19 că acest virus este mult mai puțin contagios și prezintă un risc redus pentru populația generală.

„Nu este vorba de COVID și nu vrem să îl tratăm ca pe COVID”, a declarat duminică Jay Bhattacharya, directorul interimar al CDC din SUA, într-un interviu acordat CNN, adăugând că celor 17 pasageri americani de pe navă li se va oferi posibilitatea de a se izola acasă sau într-o unitate din Nebraska.