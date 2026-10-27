Listarea la bursă a Anthropic – 5 lucruri surprinzătoare pe care le știm până acum

Firma de inteligență artificială (IA) Anthropic tocmai a publicat documentele necesare înainte de mult așteptatul său debut pe piața bursieră din SUA, potrivit BBC.

Documentul de 335 de pagini include detalii noi despre modul în care proprietarul chatbot-ului Claude câștigă bani, pe ce cheltuiește acești bani și de către cine este controlat.

Anthropic a detaliat, de asemenea, unele dintre riscurile pe care le susține că prezintă tehnologia IA, inclusiv modul în care ar putea lua vieți omenești.

Iată cinci puncte cheie care merită evidențiate din dosar.

Armaghedonul este un risc profesional

Fiecare companie publică trebuie să le spună potențialilor investitori cum ar putea merge lucrurile prost.

„Factorii de risc” ai Anthropic arată modul în care tehnologia de inteligență artificială pe care o dezvoltă ar putea condamna omenirea în ansamblu.

„Sistemele de inteligență artificială suficient de avansate ar putea, dacă nu sunt dezvoltate, implementate și operate cu măsuri de siguranță, supraveghere și securitate adecvate, să prezinte riscuri catastrofale sau existențiale pentru umanitate”, a declarat Anthropic.

Acesta a menționat că, în urmă cu mai puțin de un an, un grup de hackeri despre care se crede că este sponsorizat de China, l-a „manipulat” pe Claude pentru a pătrunde cu succes într-o serie de instituții, inclusiv companii mari de tehnologie, instituții financiare, companii producătoare de substanțe chimice și agenții guvernamentale.

Dario Amodei, CEO Anthropic (sursa foto Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia)

Însă Anthropic a spus că succesul său depinde de capacitatea sa de a „dezvolta, îmbunătăți și implementa în mod constant cele mai avansate, capabile și utile modele de inteligență artificială”.

Unul dintre cele mai semnificative riscuri pentru această capacitate este accesul Anthropic la infrastructura de care are nevoie, inclusiv cipuri și centre de date, pentru a construi, instrui și opera modelele care stau la baza tehnologiei sale.

Compania încă are pierderi

Anthropic nu a dezvăluit încă un preț țintă pentru acțiunile sale pentru listarea la bursă.

Se așteaptă ca echipa să debuteze cu o evaluare de piață de 2 trilioane de dolari sau mai mult, ceea ce o face cea mai mare listare la bursă din istorie. Însă cifra va fi puternic influențată de performanța sa financiară.

Anthropic a pierdut 80,7 miliarde de dolari (60 de miliarde de lire sterline) în prima jumătate a acestui an, dublu față de pierderile înregistrate în 2025.

Veniturile totale ale companiei au fost de 16,2 miliarde de dolari pentru perioada de șase luni. Veniturile cresc rapid, dar firma mai are mult de parcurs până când va ajunge la rentabilitate.

Troy Hooper, co-director al diviziei de piețe de capital la Mergermarket, a declarat că creșterea veniturilor Anthropic este „excepțională”. Însă investitorii sunt „mai puțin iertători” față de companiile de tehnologie care promit randamente viitoare uriașe decât erau chiar și cu luni în urmă, a adăugat el.

Tabloul datoriilor Anthropic este, de asemenea, neclar, având în vedere că are o cantitate imensă de cheltuieli contabile legate de anumite forme de investiții.

„Prin urmare, investitorii nu au încă o imagine clară asupra profitabilității de bază a Anthropic sau dacă rata sa de generare de numerar este suficientă pentru a susține afacerea pe măsură ce se extinde”, a adăugat Hooper.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări legate de bani și economie , te poți abona aici:

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Anthropic are mai mulți bani disponibili decât Meta și Google la un loc

În ciuda pierderilor de bani, Anthropic stă pe grămezi de bani.

La 131,6 miliarde de dolari, aproape toate disponibilitățile sale financiare sunt definite drept „capital circulant”, ceea ce înseamnă că poate folosi banii pentru a-și finanța operațiunile zilnice.

În prezent, Anthropic are mai mulți bani disponibili decât Meta și Google la un loc.

Costurile Anthropic ar putea crește, deoarece se confruntă cu o concurență acerbă pentru personalul de top și puterea de calcul din partea altor giganți ai inteligenței artificiale.

Numai închirierea centrelor de date costă compania 321,4 miliarde de dolari până în prezent în acest an.

Hooper a spus că se așteaptă ca astfel de costuri mari să crească. Chiar și cu acest tip de numerar, nu va fi suficient pentru a menține creșterea afacerii.

„Orice investitor în Anthropic „va plăti pentru dominația viitoare, nu pentru economia actuală”, a spus el.

Anthropic se bazează pe câțiva clienți mari

Anthropic vede modalități nelimitate prin care își poate vinde tehnologia clienților.

O mare parte din afacerea sa actuală provine de la doar 250 de clienți mari, despre care se spune că i-au plătit cel puțin 10 milioane de dolari în ultimul an.

Un număr și mai mic, doar cinci clienți întreprinderi, reprezintă un sfert din afacerea sa actuală.

Michael Monaghan, managerul de portofoliu al Founder ETF, a subliniat că „mulți clienți de top ai Anthropic nu au contracte pe termen lung”.

Nivelul de concentrare a afacerii companiei face ca Anthropic să depindă de o mică parte din clienții săi plătitori pentru a-și susține creșterea, fără nicio garanție că va continua.

Anthropic are, de asemenea, relații de afaceri cu companii precum Google și Amazon, ambele fiind investitori în companie „și concurenți”, ceea ce creează potențiale conflicte de afaceri în viitor, a remarcat Monaghan.

Anthropic a declarat că baza sa generală de clienți enterprise a crescut rapid, de la aproximativ 1.500 de clienți anul trecut la aproape 12.000 în acest an.

O parte a strategiei sale de creștere constă în oferirea gratuită a instrumentelor lui Claude înainte de a lucra la „convertirea acestor utilizatori în clienți plătitori în timp”.

Compania a susținut că strategia a condus la „cea mai rapidă adoptare a oricărei tehnologii din istorie” de către Claude.

Inteligența artificială promite beneficii „extraordinare” lumii

În ciuda tuturor riscurilor pe care Anthropic le prezintă, a reiterat afirmația că inteligența artificială va produce o cantitate „extraordinară” de bine.

„Îndeplinirea misiunii noastre înseamnă că lumea se bucură de enormele beneficii ale inteligenței artificiale de frontieră, atenuând în același timp cele mai semnificative riscuri”, a declarat compania.

Această misiune este definită ca fiind: „Dezvoltarea și întreținerea responsabilă a inteligenței artificiale avansate în beneficiul pe termen lung al umanității”.

„Nu urmărim proiecte bazate doar pe oportunități comerciale sau noutate în cercetare; eforturile noastre trebuie să ne promoveze misiunea.”

Astfel de beneficii ipotetice includ progresele în domeniul sănătății, cum ar fi dezvoltarea de tratamente personalizate pentru boli și îmbunătățirea detectării bolilor, educație personalizată și consultanță juridică, precum și creșterea eficienței rețelelor electrice și a bateriilor.

Decenii de progres științific ar putea fi condensate în ani, accelerând descoperirea medicamentelor, detectarea bolilor și administrarea terapiei personalizate.

Anthropic a declarat că inteligența artificială ar putea oferi educație personalizată și consultanță financiară și juridică de specialitate, ar putea avansa rețelele electrice și proiectarea bateriilor pentru o eficiență și o fiabilitate sporite și ar putea ajuta „lumea în curs de dezvoltare” să își dezvolte mai multe capacități tehnologice.

„În cele din urmă, credem că inteligența artificială de frontieră va contribui la creșterea economică globală”, a declarat compania.