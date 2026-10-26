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Actualitate

Anunțul făcut de Anthropic, în pragul unei listări record: venituri de 14 ori mai mari, pierderi de zeci de miliarde de dolari

Vladimir Ionescu
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Veniturile Anthropic au crescut la 16,3 miliarde de dolari în prima jumătate a anului, fiind astfel de 14 ori mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent. În schimb, pierderile companiei care dezvoltă chatbotul Claude au fost de 80,7 miliarde de dolari.