Anunțul făcut de Anthropic, în pragul unei listări record: venituri de 14 ori mai mari, pierderi de zeci de miliarde de dolari

Veniturile Anthropic au crescut la 16,3 miliarde de dolari în prima jumătate a anului, fiind astfel de 14 ori mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent. În schimb, pierderile companiei care dezvoltă chatbotul Claude au fost de 80,7 miliarde de dolari.

Veniturile au provenit într-o mare măsură de la companii care folosesc software-ul de inteligență artificială (AI) al Anthropic, inclusiv Claude.

Anthropic a precizat că peste jumătate dintre companiile din Fortune 500 și peste 30% dintre firmele din Global 2000 s-au numărat printre clienții săi care au generat fiecare venituri de cel puțin 100.000 de dolari pentru companie în cele 12 luni încheiate la 30 septembrie, potrivit Reuters.

Pierderea netă, descrisă de New York Times drept anormal de mare, a inclus o cheltuială de 72,4 miliarde de dolari legată de obligațiuni convertibile, un tip de datorie care poate fi convertită ulterior în acțiuni.

Al doilea IPO major din acest an, un test pentru industria AI

Anthropic se află în pragul listării la bursă și ar putea atrage peste 100 de miliarde de dolari, la o evaluare de până la 2.000 de miliarde de dolari. Cu o asemenea sumă, oferta sa publică inițială (IPO) ar depăși-o pe cea a SpaceX, compania lui Elon Musk, și ar deveni cea mai mare din istorie.

Anthropic a fost fondată în 2021 de către un grup de cercetători care au părăsit OpenAI din cauza neînțelegerilor legate de guvernanța și siguranța AI.

Listarea sa va fi al doilea IPO major din acest an, după cea a SpaceX din iunie, care l-a transformat pentru scurt timp pe Elon Musk în primul om din lume cu o avere de peste 1.000 de miliarde de dolari. Și OpenAI urmărește să își listeze acțiunile, printr-o ofertă care ar putea avea loc anul viitor.

Anthropic a depășit i-a depășit încă din mai pe rivalii de la OpenAI, când a fost evaluată la 965 de miliarde de dolari în cadrul unei runde de finanțare, potrivit Reuters.

Totuși, pe fondul incertitudinii de pe piața de acțiuni, unele companii și-au amânat listarea. Oura, producător de inele inteligente, și-a amânat recent listarea, la fel ca SB Energy, o filială a conglomeratului japonez SoftBank, care a propus construirea celui mai mare proiect de centre de date din lume, în Ohio.

Anthropic, care nu a dezvăluit condițiile ofertei, se va tranzacționa pe Nasdaq sub simbolul bursier „ANT”, după finalizarea IPO-ului.

NYSE primește încă o lovitură

Bursa din New York (NYSE) și Nasdaq încearcă de ani buni să concureze una cu cealaltă pentru cele râvnite listări noi, convingând companiile cu capacitatea lor de a genera vâlvă și oferind avantaje precum panouri publicitare și gale fastuoase. Lupta devine, însă, una dezechilibrată, potrivit Wall Street Journal.

De la începutul anului și până la jumătatea lunii octombrie, bursa Nasdaq a câștigat listările a 59 de companii, care au atras aproape 120 de miliarde de dolari prin IPO-uri tradiționale.

În schimb, NYSE a atras 32 de companii, care au strâns 20 de miliarde de dolari.

Din totalul obținut de Nasdaq, 86 de miliarde de dolari provin de la SpaceX, cel mai mare IPO din istorie. Odată cu listarea Anthropic, bursa și-ar putea mări bilanțul cu încă 100 de miliarde de dolari.

În privat, unii oficiali ai NYSE se plâng că decizia Nasdaq de a accelera includerea companiilor mari proaspăt listate, precum SpaceX, în popularul său indice Nasdaq-100 a făcut competiția aproape imposibilă.

În plus, Texas Stock Exchange devine și ea o amenințare în ascensiune. Bursa, una nouă și de mici dimensiuni, a deschis tranzacționarea în această vară și începe să atragă companii deja listate.

NYSE, fondată în 1792, a fost în mod tradițional casa companiilor blue-chip și este cunoscută pe Wall Street drept „Big Board”. Nasdaq, care datează din 1971, și-a construit reputația în anii 1980 și 1990, listând start-upuri tech ambițioase, precum Apple și Amazon.com, înainte ca acestea să devină giganți.

NYSE a rămas în urma Nasdaq la capitolul listări noi încă din 2019, dar decalajul din acest an este cel mai mare înregistrat vreodată în ceea ce privește volumul IPO-urilor.

Ultimul IPO de cel puțin 5 miliarde de dolari pe care NYSE l-a câștigat în fața Nasdaq a fost cel al Uber, în 2019.

Ce spune Anthropic despre riscurile asociate AI

Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, și ceilalți șase fondatori ai companiei au declarat în documentul oficial transmis luni că firma lor, cu sediul în San Francisco, își propune să „concretizeze” beneficiile AI, „gestionând și prevenind în același timp riscurile pe care le aduce o revoluție tehnologică atât de rapidă și atât de puternică”.

„Credem că AI este una dintre cele mai importante tehnologii din istoria omenirii”, au subliniat aceștia.

Pe de altă parte, chiar propriile cercetări ale Anthropic stârnesc îngrijorări legate de sistemele AI avansate, care, în teste controlate, au manifestat comportamente precum sabotarea codului, sprijinirea fraudelor și manipularea informațiilor.

Unul dintre riscurile indicate de Anthropic cu privire la modelele AI se referă la „comportamente de autoconservare”, inclusiv un comportament „asemănător șantajului”.

„Utilizarea tot mai intensă a sistemelor AI pentru a ne accelera propriile activități de cercetare și dezvoltare ar putea face ca capacitățile modelelor noastre să avanseze mai rapid decât capacitatea noastră de a dezvolta, valida și implementa măsurile corespunzătoare de siguranță, aliniere și securitate”, a transmis compania.

FOTO: Ralf Liebhold, Dreamstime.com