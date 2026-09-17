Lituania a descoperit 12 tuneluri săpate pentru trecerea frontierei din Belarus

Lituania a descoperit, între aprilie şi august, 12 tuneluri care duc în Belarus şi erau destinate ca migranţii să le folosească pentru a intra pe teritoriul republicii, ţară membră a Uniunii Europene, a afirmat joi ministrul de interne.

„Observăm evoluţii îngrijorătoare în domeniul securităţii frontierei”, a declarat ministrul de interne Martynas Katelynas în cadrul unei şedinţe a parlamentului de la Vilnius, potrivit agenţiei de presă locale BNS, citează DPA și Agerpres.

„Ameninţarea reprezentată de migraţia ilegală este în creştere, iar tunelurile săpate pe sub graniţa de stat devin o alternativă ilegală pentru intrarea clandestină în Lituania”, a spus el.

Lituania, la fel ca Letonia şi Polonia, a acuzat în repetate rânduri Belarusul că aduce, într-un mod organizat, migranţi din regiuni aflate în criză la frontiera externă a Uniunii Europene.

Guvernul de la Vilnius a reacţionat prin intensificarea măsurilor de protecţie a frontierelor şi prin construirea unui gard la frontieră. Tuneluri au fost descoperite şi la frontierele Letoniei şi Poloniei cu Belarus.

Ca ripostă, poliţia de frontieră lituaniană a elaborat un plan de acţiune, a declarat Katelynas, iar cooperarea cu agenţia UE pentru protecţia frontierelor, Frontex, şi cu organizaţii private a fost consolidată.

În prezent, sunt testate dispozitive radar de penetrare a solului şi se achiziţionează echipamente speciale pentru detectarea cavităţilor subterane, a adăugat ministrul.