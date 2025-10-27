Lituania anunță că va doborî baloanele suspecte care intră din Belarus. Aeroportul Vilnius, închis de patru ori într-o săptămână din cauza lor

Fotografie nedatată, publicată de Serviciul de Pază de Frontieră al Lituaniei cu un ofițer care inspectează un balon folosit pentru transportul țigărilor în Lituania Foto: State Border Guard Service / AP / Profimedia

66 de obiecte zburătoare detectate de radare în timpul nopții au dus la a patra închidere a aeroportului Vilnius într-o săptămână. Drept urmare, premierul litunian Inga Ruginiene a anunțat luni că a decis închiderea graniței cu Belarus și doborârea baloanelor de contrabandă care vor viola frontierea, potrivit Reuters și The Guardian.

Lituania nu exclude posibilitatea de a solicita consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO, a precizat oficialul lituanian.

Articolul 4 permite țărilor să solicite consultări NATO „ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”. Procedura a fost utilizată doar de nouă ori în istoria NATO, dar a fost declanșată recent de Polonia și Estonia, după două incidente de încălcare a spațiului aerian rus în septembrie.

„Nu vom tolera niciun atac hibrid”

Guvernul va pune în aplicare un plan de închidere a frontierei cu Belarus „cu excepția diplomaților și a cetățenilor UE care părăsesc Belarus”, a afirmat Inga Ruginiene. Ea s-a angajat să doboare orice balon care va perturba spațiul aerian lituanian.

„Astfel transmitem un semnal Belarusului și afirmăm că nu vom tolera niciun atac hibrid aici, vom lua toate măsurile stricte pentru a opri astfel de atacuri”, a declarat ea pentru postul public de televiziune LRT.

Lituania a declarat că baloanele sunt trimise de contrabandiști care transportă țigări de contrabandă, dar îl acuză și pe președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, că nu oprește această practică.

Zeci de mii de pasageri afectați de închiderea aeroportului

Aeroportul din Vilnius și-a oprit activitatea de patru ori în ultima săptămână din cauza pătrunderii unor baloane. De fiecare dată Lituania a decis să închidă temporar granița.

Potrivit postului public de televiziune, aeroportul din Vilnius s-a redeschis în această dimineață, cu aproape 50 de zboruri afectate de anulări, deviere și întârzieri.

În total, peste 170 de zboruri au fost perturbate pe parcursul săptămânii, afectând aproape 30.000 de pasageri, a declarat operatorul aeroportului pentru LRT.

Decizia de a închide spațiul aerian ca măsură de precauție a fost considerată necesară, deoarece unele dintre baloanele detectate în apropierea aeroportului cântăreau până la 50-60 kg, iar orice impact cu un avion care ateriza ar fi putut avea consecințe „dramatice”, au explicat autoritățile.