Lituania și Letonia, avertisment de ultimă oră privind un posibil atac al Rusiei. Balticii anunță și țintele potențiale. Kremlinul răspunde rapid

Rusia planifică un posibil atac împotriva infrastructurii energetice sau de transport din statele baltice sau din Polonia, potrivit evaluărilor serviciilor de informații citate de președintele Lituaniei. Kremlinul a negat acuzațiile, scrie Reuters.

Șeful statului lituanian, Gitanas Nausėda, a declarat miercuri pentru Baltic News Service că semnalele serviciilor de informații indică un posibil atac al Rusiei asupra „infrastructurii critice”, dar că acesta nu ar fi un atac la scară largă.

Întrebat dacă o astfel de provocare ar avea scopul de a testa unitatea NATO, președintele lituanian a răspuns: „Am primit astfel de semnale de la serviciile noastre de informații. Acestea nu identifică un loc sau un moment specific, deoarece acest lucru este pur și simplu imposibil de determinat.”

El a adăugat: „Este vorba despre operațiuni cinetice – nu la scară largă, ci operațiuni cinetice țintite, care vor fi foarte probabil îndreptate împotriva infrastructurii critice.”

Informațiile provenite de la statele membre NATO, printre care Lituania și Letonia, arată că Rusia a întreprins diverse tentative de sabotaj, a declarat tot miercuri și președintele leton Edgars Rinkevics.

„Informațiile pe care le primim din partea Lituaniei, Letoniei și a altor state membre NATO, de la diverse agenții din aceste țări, indică diverse tentative de sabotaj și de subminare a securității în statele noastre”, a declarat Rinkevics în cadrul unei conferințe de presă susținută împreună cu omologul său lituanian, la Vilnius.

Rinkevics nu a precizat împotriva căror țări au fost îndreptate aceste tentative.

Ce spune Kremlinul

Kremlinul a respins acuzațiile Lituaniei.

„Este pur și simplu cea mai recentă serie de povești de groază menite să continue spălarea creierului populației și să o pregătească pentru o militarizare și mai accentuată”, a spus Dmitri Peskov.

„Pentru a realiza acest lucru, ei trebuie să prezinte o altă țară – în acest caz, a noastră – ca fiind inamicul și să folosească acest pretext pentru a continua consolidarea infrastructurii militare a NATO sub toate formele sale în statele baltice”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Posibile ținte

Nausėda a declarat miercuri că Lituania a consolidat protecția infrastructurilor critice de transport și energie. O linie feroviară pe care Rusia o folosește pentru a-și aproviziona exclava Kaliningrad, care se învecinează atât cu Lituania, cât și cu Polonia, a fost considerată anterior o țintă potențială de prim rang.

Președintele Lituaniei a menționat, de asemenea, infrastructura electrică ca potențială țintă, întrucât cele trei state baltice își sincronizează rețelele electrice cu restul Europei, și nu cu Rusia și Belarus, așa cum făceau până de curând.

„Orice ar putea împiedica funcționarea acestor instalații este important, deoarece ele contează nu doar în sine, ci și pentru că asigură funcționarea întregului sistem, în special sincronizarea noastră cu rețeaua electrică continentală europeană”, a adăugat el.

Avertismentele se intensifică

Liderii polonezi și serviciile de informații letone au tras deja primele semnale de alarmă în acest sens în ultimele săptămâni.

O mare parte din avertismentele anterioare ale liderilor occidentali se concentrau pe potențialul Rusiei de a se confrunta militar cu un stat de pe linia frontului NATO în următorii cinci ani, după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022.

Însă declarațiile mai recente ale țărilor vecine cu Rusia sugerează o provocare mai limitată, menită să testeze NATO, ca parte a obiectivului președintelui rus Vladimir Putin de a submina alianța militară occidentală.

Anunțul Poloniei

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat într-o conferință de presă la sfârșitul lunii iunie că „situația este foarte instabilă și se pot aștepta diverse tipuri de escaladare în următoarele săptămâni și luni”.

Ministrul său de externe, Radosław Sikorski, a avertizat de atunci cu privire la un posibil atac rusesc, eventual împotriva infrastructurii critice, subliniind totodată că Varșovia nu crede că Moscova este în prezent capabilă să lanseze o invazie militară pe scară largă împotriva Poloniei.

De asemenea, presa a relatat că SUA ar fi împărtășit informații ale serviciilor secrete cu Varșovia și alți aliați cu privire la posibilitatea unor provocări rusești împotriva țărilor NATO, însă înalți oficiali ai guvernului polonez nu au confirmat public primirea unor astfel de informații.

Suspiciuni în Letonia

Serviciile de informații letone au avertizat la sfârșitul lunii iunie că Rusia plănuia o provocare militară la scară redusă, menită să transmită un semnal țărilor de pe linia frontului pentru a înceta sprijinul acordat Ucrainei.

Atât procurorii și miniștrii din țările baltice, cât și cei din Polonia au asociat deja Rusia cu o serie de provocări, inclusiv atacuri incendiare și sabotaje ale infrastructurii critice, cum ar fi liniile feroviare.

Luni, statele membre ale UE și Regatul Unit au anunțat că un atac cibernetic din decembrie asupra rețelei energetice a Poloniei a fost executat de Centrul 16 al FSB-ului rus, care face parte din serviciile de informații ale Moscovei.

„Acest atac nesăbuit a eșuat, dar ar fi putut lăsa fără energie electrică 500.000 de cetățeni în plină iarnă”, a declarat guvernul britanic.