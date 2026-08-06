Lituania spune că a aflat ce pregătește Rusia pentru statele baltice. Scenariul cu drone ucrainene

Ministrul apărării din Lituania a avertizat joi că Rusia ia în calcul să recurgă la provocări sub „steag fals” împotriva țărilor NATO din regiunea baltică, relatează The Guardian.

„Steag fals” este o expresie care se referă la un eveniment sau un atac pentru care, ulterior, se va da vina pe o altă persoană sau țară decât adevăratul autor.

Ministrul Robertas Kaunas a declarat că nu există o dată concretă pentru eventualele acțiuni ale Rusiei, dar că autoritățile monitorizează îndeaproape planurile Rusiei și fac schimb de informații cu Polonia și cu alți aliați din NATO.

„Evaluăm și monitorizăm nivelul de amenințare”, a declarat acesta, citat de LRT.

Agenția de știri din Lituania BNS a relatat că unul dintre scenariile pe care Moscova le are în vedere ar include un atac sub „steag fals”, folosind drone de fabricație ucraineană interceptate, asupra infrastructurii critice din regiune.

Ministrul a sugerat că un eventual atac rusesc – lansat cu ajutorul unei drone interceptate sau reconstituite, de origine ucraineană – va fi folosit pentru a testa hotărârea NATO de a sprijini Ucraina.

El a subliniat că riscul unui atac convențional asupra Lituaniei rămâne scăzut, a relatat LRT.