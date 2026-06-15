Ilie Bolojan a anunțat deciziile privind guvernul lui Veștea, după ședința-maraton a conducerii PNL. Ce-i cer liberalii președintelui Nicușor Dan

Președintele PNL Ilie Bolojan i-a cerut președintelui Nicușor Dan, la finele ședinței conducerii partidului în care s-a decis poziția liberalilor în ce privește susținerea unui cabinet condus de către Adrian Veștea, să reia consultările cu partidele politice pentru constituirea unui nou guvern, inclusiv a unui guvern minoritar.

HotNews a transmis principalele declarații în format LIVE TEXT:

Ilie Bolojan: – A fost o ședință lungă în care poziția PNL față de propunerea președintelui României de a-i încredința domnului Veștea formarea guvernului a fost clarificată. PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern având în vedere modalitatea în care s-a făcut desemnarea cu încălcarea spiritului democrației parlamentare printr-o nominalizare fără consultarea PNL. Având în vedere că PNL nu a fost anunțat de dl Veștea și azi a spus că va parcurge procedura indiferent de vot, PNL a adoptat decizia cu 41 de voturi pentru.

-Întrucât noaptea este sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine la ora 10. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință să procedeze după formula „prezent, nu votez”, iar parlamentarii propuși într-un astfel de guvern fără susținerea PNL își vor pierde calitatea de membri ai partidului.

-În perioada următoare, dată fiind pulverizarea din Parlament, solicitarea PNL către președinte este să reia consultările cu partidele politice pentru a avea un guvern cu o susținere transparentă, pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația economică și politică. În zilele următoare, vom avea consultări cu partenerii politici.

Interdicția colaborării cu PSD, reconfirmată prin vot

Ședința Biroului Politic Național al PNL a început în jurul orei 17.00, la reuniune participând și premierul desemnat Adrian Veștea.

Ilie Bolojan a luat cuvântul la începutul ședinței și a cerut un vot de reconfirmare a deciziilor anterioare privind excluderea colaborării cu PSD.

„Suntem într-o situație cum partidul nu a mai fost demult (…) Avem anunțul de duminică dimineață al președintelui României prin care Adrian Veștea este propus în calitate de premier în așa fel încât să formeze un Guvern. Acest anunț s-a făcut în condițiile în care domnul Veștea nici pe mine, nici pe domnul secretar general nu ne-a anunțat în prealabil. Din acest punct de vedere a fost o atitudine cel puțin necolegială. E vorba de o situație în care e pus partidul”, a spus Bolojan, potrivit surselor HotNews.

Ilie Bolojan a arătat că o susținere pentru Adrian Veștea ar reprezenta invalidarea deciziilor anterioare votat de către conducerea PNL.

„Am dat până acum trei decizii în care am spus că nu vom mai întra într-o formă de Coaliție cu ei. Aceste decizii s-au luat și înainte de moțiune, dar și după. Dacă acceptăm orice fel de discuție legată de un Guvern condus de Adi Veștea înseamnă că trebuie să invalidam deciziile anterioare”, a spus Bolojan.

În urma votului, liderii liberali au decis să nu reia colaborarea cu PSD, cu 39 de voturi „pentru”, 10 „contra” și cinci abțineri.

Potrivit surselor HotNews, voturile „împotrivă” și abținerile au fost date de: Adrian Veștea (Brașov) , Alina Gorghiu (Argeș), Hubert Thuma (Ilfov) , Cătălin Predoiu (Prahova) , Alexandru Popa (Brăila), Toma Petcu (Giurgiu), Nicoleta Pauliuc (Ilfov), Valeriu Iftime (Botoșani), George Scarlat (Galați), Ion Iordache (Gorj), Monica Anisie (Sector 2), Andrei Baciu (Sector 3), Ionuț Stroe (Sector 4), Dan Meran (Sector 5), Marcel Vela (Caraș-Severin).

De asemenea, liberalii au votat împotriva susținerii guvernului Veștea cu 41 de voturi „pentru”, 13 „împotrivă” și două abțineri.

Cum s-au împărțit voturile în ședința BPN

Vot pentru mandatarea grupurilor PNL să NU voteze guvernul Veștea:

41 – „pentru”

13 – „împotrivă”

Două abțineri.

Vot pentru solicitarea ca Adrian Veștea să-și depună mandatul:

39 – „pentru”

13 – „împotrivă”

3 abțineri

Vot ca parlamentarii PNL să iasă din sală sau să nu se prezinte la vot sau pentru varianta „Prezent, nu votez”:

40 – „pentru”

11 – împotrivă

5 abțineri

S-a cerut excluderea lui Veștea

Adrian Veștea a luat cuvântul în ședința PNL și le-a transmis liberalior că trebuie să îl susțină pentru a putea continua reformele, potrivit surselor HotNews.

În plus, premierul desemnat a spus că vrea să se sfătuiască cu Alexandru Nazare și chiar să colaboreze cu acesta în viitorul guvern. „Nu am avut încă o discuție cu ministrul Nazare, dar prioritatea va fi să aibă Ministerul Finanțelor”, le-a mai transmis Veștea colegilor liberali.

Liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut convocarea unui congres extraordinar al partidului, pentru ziua de joi, în care să fie pusă pe ordinea de zi excluderea din partid a lui Adrian Veștea.

De altfel, și Vasile Blaga s-a pronunțat, înaintea ședinței, pentru convocarea cât mai rapidă a unui congres.

„Avem un statut. Pentru PNL, statutul partidului pentru membrii lui este constituţia lui. Cine o încalcă într-un fel sau altul se situează în afară”, a arătat senatorul PNL. Întrebat despre o eventuală excludere a lui Veştea din partid, Blaga a răspuns: „Mai avem până acolo, acum avem şedinţa de partid”.