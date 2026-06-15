Adrian Veștea n-a mai așteptat expirarea ultimatumului dat pe PNL. Mesaj către Bolojan și conducerea partidului

Imediat după ce președintele PNL Ilie Bolojan a încheiat scurta declarație privind deciziile conducerii partidului, premierul Adrian Veștea a postat un mesaj pe Facebook în care a spus din nou că nu-și va depune mandatul, în pofida ultimatumului primit de la liderii liberali de a renunța la candidatura pentru postul de premier până marți, la ora 10.00.

„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a afirmat Adrian Veștea.

El susține că nu și-a dorit ca acceptarea mandatului de premier din partea președintelui Nicușor Dan să provoace tensiuni în interiorul partidului.

„Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un „act ostil” sau o încercare de rupere a partidului. Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă. Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a scris premierul desemnat.

Adrian Veștea dă asigurări că nu va transforma divergențele de opinie în conflicte personale.

„Partidele și liderii se pot afla, uneori, pe poziții diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică”, a conchis Veștea.

În scurta declarație de presă de după ședința Biroului Politic Național al PNL, Ilie Bolojan a anunțat că liberalii i-au cerut lui Veștea să renunțe la mandatul primiti

„Întrucât noaptea este sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine la ora 10. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință să procedeze după formula „prezent, nu votez”, iar parlamentarii propuși într-un astfel de guvern fără susținerea PNL își vor pierde calitatea de membri ai partidului”, a spus Ilie Bolojan.