LIVE VIDEO Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie: „Demisia, demisia”

Huiduielile și fluierăturile oamenilor s-au auzit inclusiv în timpul intonării imnului național, la parada militară de Ziua Națională de la Alba Iulia.

Premierul Ilie Bolojan a ajuns cu puțin înainte de ora 14.00, luni, 1 decembrie, la parada militară de la Alba Iulia.

Chiar în momentul în care premierul a coborât din mașină, oamenii au început să fluiere, să huiduie și să strige „demisia, demisia”. Când Garda i-a prezentat onorul, premierul a fost fluierat și mai puternic.

Scandările mulțimii au fost acoperite de fanfară, dar chiar și în momentul intonării imnului național s-au auzit fluierături și huiduieli.

Parada militară de Ziua Națională de la Alba Iulia se desfășoară pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiu și participă peste 1000 de militari.



Nu este prima dată când premierul Ilie Bolojan este huiduit la evenimente publice. Premierul a fost huiduit și în octombrie, de Ziua Armatei, în timpul discursului său de la Carei. De asemenea, Bolojan a fost huiduit și în august, la Constanța, de Ziua Marinei Române.