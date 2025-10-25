VIDEO Ilie Bolojan, huiduit la Carei, de Ziua Armatei: „Sunt obişnuit cu aceste lucruri”

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit sâmbătă de mai multe persoane în timpul discursului şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei, Satu Mare. Cu câteva ore înainte, și președintele Nicușor Dan a fost huiduit și fluierat în timpul discursului ținut la Iași.

Ilie Bolojan a participat la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostaşului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, unde a depus o coroană de flori.

„Sunt aici în semn de recunoștință pentru sutele de mii de militari români care în cel de-Al Doilea Război Mondial au murit mai mult de jumătate în campania din est. Am pierdut peste 50.000 în campania din vest pe teritoriul României și peste 100.000 pe teritoriul Austriei, Ungariei și Slovaciei. Dacă România este ceea ce este astăzi, datorăm acest lucru și acestor eroi ai neamului nostru, iar pentru cei ce sunt născuți în vestul României această zi nu este doar o zi simplă a Armatei Române, este și o zi importantă în care armata noastră, în 1944, a eliberat marginea de vest a românismului. Dumnezeu să îi odihnească în pace pe toți eroii neamului nostru”, a spus Bolojan, în discursul său.

Premierul și-a ținut discursul în timp ce pe fundal se auzeau huiduieli.

În replică, Ilie Bolojan a declarat că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că nu are probleme.

„Eu sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme”, a spus Bolojan, citat de Agerpres, în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostaşului Român spre maşină.

Nicușor Dan, huiduit și fluierat la Iași

Și președintele Nicușor Dan, aflat sâmbătă la Iași, la ceremoniile organizate de Ziua Armatei Române, și-a ținut discursul în timp ce pe fundal se auzeau huiduieli și fluierături de la un grup de oameni.

Și cu o zi înainte, vineri, la ceremonia aniversară a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, președintele s-a confruntat cu o reacție similară din partea unor protestatari.

La intrarea în Teatrul Național din Iași, câteva persoane i-au adresat mesaje precum: „Rușine”, „Trădătorule”, „Mergi în Ucraina!” și „Ești cel mai slab președinte”.